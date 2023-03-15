«Очередники» взбунтовались: при покупке квартиры их заставляют покупать место на паркинге 2 15.03.2023, 11:00

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Речь идет про десятки тысяч долларов.

11 марта на прямую линию «председателя» Мингорисполкома Владимира Кухарева обратились несколько молодых мам, которые стоят на очереди на улучшение жилищных условий.

Они рассказали, что вместе с квартирой необходимо купить и место на паркинге, причем за парковку для авто нельзя заплатить средствами из семейного капитала. И эта проблема не нова, сообщает abw.by.

Кухарев ответил, что пути решения вопроса «уже выработаны», однако пока не внесены корректировки в нормативные правовые документы. Планируется, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Известно, что приобретение места для автомобилей является обязательной опцией, так сказать, в придачу к покупке квартиры. Иногда сумма за паркинг – треть от цены за квартиру.

В одной из столичных многоэтажек на улице Карастояновой до сих пор не распродано жилье. Вероятно это связано с тем, что вместе с квартирой необходимо купить и парковочное место стоимостью 54 тысячи белорусских рублей. А что, если у будущего владельца квадратных метров нет автомобиля? Вопрос риторический.

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