Отравление Кадырова: Путин следующий? 15.03.2023, 11:18

4,694

На последней встречи в Кремле глава РФ и глава Чечни выглядели неважно.

В Сети все чаще обсуждается тема состояния здоровья руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Раздается даже версия, что его могли отравить сотрудники российской ФСБ.

Насколько вероятен такой сценарий и зачем Путину нужен Кадыров, рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова в эксклюзивном интервью ТСН.

По ее мнению, слухи о якобы отравлении Кадырова работниками ФСБ – это вброс. Курносова сомневается, что внутри ФСБ есть некая мощная группа, которая готова действовать наперекор Путину. А диктатору Кадыров сейчас нужен.

«Ему пока Кадыров нужен и не только потому, что он возглавляет Чечню и по большому счету Путин не понимает, кто другой мог бы это делать. Но еще и потому, что Кадыров довольно долго оставался одним из медийных лиц войны. В последнее время он перестал быть таким, но в последнее время с медийными лицами войны вообще все плохо, возможно, что несколько изменилась информационная подача внутри Кремля и администрации президента, но тем не менее держать в запасе тех, кто может говорить какие-то жесткие вещи, все равно им нужно. Сегодня практически остался только Медведев, а иногда и Пригожин», – говорит аналитик.

По ее словам, Путин пока не готов избавиться от Кадырова.

«А если вдруг внутри ФСБ появилась какая-то группа, которая готова была играть против Путина, то почему они никак не отравят Путина?», — резюмировала Курносова.

Напомним, что диктатор Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели в Кремле встречу. На ней Кадыров зачитывал текст с бумажки, которую напечатали очень большими буквами.

В Сети обратили внимание, что Путин на встрече был слишком «подсушен» и уже традиционно вцепился в стол.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень отечно. По мнению журналистов, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов озвучил информацию о том, что лидера Чечни Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники российской ФСБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».