«На границе простояли 29 часов» 3 15.03.2023, 11:20

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Фото: EPA

Белорусы рассказали о ситуации на погранпереходах.

Читатели телеграм-канала «БГМ» рассказали, сколько времени занимает пересечение белорусско-польской границы.

Стоит отметить, что некоторым удается справиться относительно быстро, но чаще всего ожидание растягивается на многие часы.

«Вчера встали, еще 23 часов не было. Прошли полностью границу в начале восьмого. Восемь часов заняло пересечение границы».

«Граница РБ-Польша, простояли 29 часов, (с 9.00 12.03, по 14.00 13.03), легковушка».

«Пересекли границу в Бресте быстро. На польской впереди было три автобуса, ждали часа 2-2,5, но нам повезло чемоданы мы не доставали. Проверили автобус пограничники со служебной собакой, паспортный контроль был тщательный, так как много ехало мужчин с рабочей визой», — сообщают белорусы.

Как сообщал сайт Charter97.org, 10 февраля власти Польши закрыли погранпереход на границе с Беларусью «Бобровники» в «интересах государственной безопасности». Об этом решении было объявлено на следующий день после того, как белорусский суд приговорил журналиста Анджея Почобута к восьми годам тюрьмы.

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