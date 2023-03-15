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Политолог: Мясниковича отправляют в отставку

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  • 15.03.2023, 11:25
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Политолог: Мясниковича отправляют в отставку

Названа дата ухода с поста председателя «Евразийской экономической комиссии».

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец сообщил, что Михаил Мясникович 1 февраля 2024 года покинет пост председателя «Евразийской экономической комиссии».

Как сообщал сайт Charter97.org, в Москве исчез помощник председателя коллегии «Евразийской экономической комиссии» (ЕЭК) Михаила Мясниковича Дмитрий Шедко. Мужчину не могут найти уже три дня.

Позже появилась информация, что бывший замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко арестован.

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