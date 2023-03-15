Политолог: Мясниковича отправляют в отставку

Политолог: Мясниковича отправляют в отставку6
- 15.03.2023, 11:25
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Названа дата ухода с поста председателя «Евразийской экономической комиссии».
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец сообщил, что Михаил Мясникович 1 февраля 2024 года покинет пост председателя «Евразийской экономической комиссии».
Как сообщал сайт Charter97.org, в Москве исчез помощник председателя коллегии «Евразийской экономической комиссии» (ЕЭК) Михаила Мясниковича Дмитрий Шедко. Мужчину не могут найти уже три дня.
Позже появилась информация, что бывший замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко арестован.