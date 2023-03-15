В Кобрине задержали еще одного гражданина Украины 1 15.03.2023, 11:36

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Артем Маковей

Его мать приехала в Беларусь, чтобы лично узнать о причинах его задержания.

Сайт Charter97.org сообщала о задержании в Витебске гражданина Украины Андрея Шмая. Блог «Галасы» пообщался с жительницей Николаевской области Инной Маковей, которая утверждает, что ее сына Артема Маковея также арестовали в Беларуси.

«Работал диджеем»

Еще один гражданин Украины, которого задержали белорусские власти, - Артем Маковей, утверждает его мать Инна. Артему 23 года, он работал диджеем, ездил с выступлениями по Беларуси. По словам матери Инны, Артем Маковей жил в Беларуси с 2009 года, имел здесь вид на жительство.

- У нас была тяжелая жизненная ситуация в 2009 году. Мой муж умер, я практически год лежала в больнице с переломом позвоночника. Поэтому Артем с 2009 года жил в Беларуси, в Кобринском районе у бабушки. Там у нас много родни. Там же он окончил школу, получил образование, - рассказала мать задержанного.

Инна Маковей утверждает, что сын не интересовался политикой. «Он нигде не лез, ничего такого не писал нигде. Единственное что, мог в Instagram выложить какие-нибудь снимки с поддержкой Украины. Те снимки были не его, он их брал в интернете. У него родственники сейчас воюют, поэтому логично, что он такие снимки мог выбросить», - говорит Инна Маковей.

«Вызвали в миграционную службу, предложили пройти полиграф»

Инна Маковей рассказывает, что в январе 2023 года сына вызвали в миграционную службу и «предлагали там пройти полиграф».

«Я взволновалась, спрашивала: «что ты сделал, почему предлагали полиграф?». Но сын сам не понимал, чего от него хотят, за что вызывали. Он говорил, что не имел никаких проблем с законом. В конце января к нему стучали в двери незнакомые в штатском, он боялся им открывать, потому что не знал, кто это. 27 января Артем пропал, перестал отвечать мне на сообщения», — говорит Инна Маковей.

Женщина забила тревогу, стала искать сына, писала его друзьям. Однако никто ничего не смог ей объяснить. Инна узнала, что задерживали не только сына, но и его друзей. Их в итоге отпустили из-под стражи. Недавно Инна сама приехала в Беларусь.

«Мы узнали с родственниками, что его задержали 27 января. Наутро его уже отвезли в Брест. От милиции услышали, что его задержал КГБ. Я несколько раз ездила в Брест, ходила в КГБ, чтобы узнать, за что забрали моего сына, в чем он виноват. Мне просто ничего не отвечают, уклоняются от ответа. Даже сказали: «Откуда вы взяли, что мы забрали?» Единственное, что сообщили: «Он несет угрозу Республике Беларусь». Больше никаких объяснений», - говорит украинка.

Инна Маковей утверждает, что обращалась в посольство Украины в Беларуси, но «там ничем не помогли».

- Я была и в прокуратуре. Там сказали, что на моего сына нет уголовного дела. Тогда чего его держат в СИЗО в Бресте? За что? - удивляется мать задержанного.

Она надеется узнать правду о задержании Артема и пока ходит по инстанциям, носит ему передачи в СИЗО.

10 марта посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал, что в Беларуси задержали семь граждан Украины.

- Родственники и мы стараемся как-то до них добраться, но если взялся КГБ, то не пускают даже консула и назначают своего адвоката, который ничего не говорит, - отметил Кизим.

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