Песков и новый «жест доброй воли» Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

15.03.2023, 11:41

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У Кремля не осталось самостоятельных решений.

У выражения «жест доброй воли» (или «знак доброй воли») в российском политическом языке есть насмешливый подтекст.

После того, как Министерство обороны РФ употребило его в отношении эвакуации с острова Змеиный, а пресс-секретарь Дмитрий Песков еще раньше говорил об отводе российских войск из-под Киева, выражение приобрело прямо противоположное значение – вынужденного решения.

Вероятно, при таком понимании пресс-секретарь Дмитрий Песков мог бы обходить выражение «жест доброй воли» стороной, но ничуть не бывало. Он его снова использовал в отношении продления зерновой сделки на 60 дней.

Можно подумать, что была какая-то хорошая альтернатива. «Великий геополитик» мог заявить, что будет топить суда, загруженные украинским зерном? Развернуть какие-то боевые действия в Черном море?

У российского руководства все, конечно, возможно. Но нам все же представляется, что даже для него отказ от продления поставок зерна из Украины был бы в сегодняшних обстоятельствах чем-то чрезмерным.

Но Дмитрий Песков опять сообщил о том, что «это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны РФ». Конечно, «своего рода». Особого рода. Устроить боевые действия в другой стране и поминать «добрую волю». Здесь бы подошло только сухое сообщение о результате переговоров.

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