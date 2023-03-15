Алексей Протас отметился голевой передачей в матче против «Рейнджерс» 15.03.2023, 11:45

Белорусский форвард сыграл в четвертой тройке нападения.

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в выездном матче чемпионата НХЛ.

Подопечные Питера Лавиолетта не смогли противостоять хоккеистам «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом поединке регулярного чемпионата НХЛ и уступили «синерубашечникам» в матче. Противостояние, которое состоялось в Нью-Йорке на льду арены «Мэдисон-сквер-гарден», завершилось победой «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1).

On the board pic.twitter.com/SUC1iyEk2H — Washington Capitals (@Capitals) March 14, 2023

Белорусский форвард Алексей Протас 15 марта провел первый матч в НХЛ с 12 февраля и отметился ассистом.

В матче против «Рейнджерс» Протас провел 11:15 минуты, 3 раза бросил по воротам, заработал 2 минуты штрафа и закончил встречу с показателем полезности «-1».

За сезон Протаса отправляли в АХЛ четыре раза.

В сезоне НХЛ Протас сыграл 44 игры чемпионата, в которых набрал 11 (3+8) очков, при полезности «-1» и 8 минутах штрафа. В 5 матчах АХЛ он отметился тремя голевыми передачами.

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