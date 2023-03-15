В Мачулищах взлетел МиГ-31К: в Харькове и области гремят взрывы 1 15.03.2023, 11:46

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иллюстративное фото

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Утро для всех областей Украины началось с объявления воздушных тревог. Как свидетельствует карта alerts.in.ua, «покраснели» все регионы из-за опасности с воздуха, передает УНИАН.

Как сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», с территории Беларуси взлетел российский «кинжалоносец» МиГ-31К:

«9:40. Аэродром «Мачулищи». Взлет МиГ-31К ВКС РФ», — говорится в сообщении.

Самолеты МиГ-31К – потенциальные носители ракет «Кинжал». Сейчас в Украине нет средств противовоздушной обороны, способных сбивать эти ракеты. Поэтому, когда эти борта в небе, «краснеет» вся Украина.

Обновлено. В Харькове сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» - говорится в сообщении.

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