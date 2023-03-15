В России поймали замкомандира воинской части с килограммом наркотиков 15.03.2023, 11:57

Офицер занимался военно-политической подготовкой солдат в Подмосковье.

В российском Подмосковье поймали с наркотиками замкомандира воинской части.

Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает «24 канал». Как оказалось, военного поймали с килограммом мефедрона.

Как стало известно, правоохранители задержали заместителя командира роты по военно-политической работе воинской части 3419 в Балашихе с килограммом мефедрона.

Наркоманом оказался 34-летний Алексей Пласкунов, дослужившийся в Балашихе до капитана и ставший заместителем командира роты. Так, вместе со своим другом Рустамом Казумовым он взял у товарища из Росгвардии авто Lada Granta и уехал в Рязанскую область.

Машину Пласкунова остановила полиция и обнаружила в автомобиле почти килограмм наркотиков.

В итоге Пласкунова и Казумова задержал спецназ. В настоящее время военное следствие приступило к проверке капитана Пласкунова на причастность к покушению на сбыт наркотиков.

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