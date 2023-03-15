Британские и немецкие истребители впервые совместно перехватили российский самолет возле Эстонии 5 15.03.2023, 12:12

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Инцидент произошел на фоне резкого роста напряженности между США и РФ после столкновения над Черным морем.

Истребители Королевских ВВС Великобритании и Германии перехватили российский самолет вблизи воздушного пространства Эстонии в рамках первой совместной операции такого рода.

Об этом сообщает BBC.

Два истребителя Typhoon были подняты во вторник для перехвата самолета-заправщика Ил-78, летевшего между Санкт-Петербургом и Калининградом.

Самолет не выходил на связь с авиадиспетчерами в Эстонии.

Британские и немецкие военно-воздушные силы в настоящее время проводят плановые совместные операции НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.

Сам перехват был обычным делом, но это первый случай, когда две страны проводят такую операцию вместе.

Инцидент произошел на фоне усиления напряженности между НАТО и Россией из-за российского вторжения в Украину, хотя нет никаких доказательств какой-либо связи с сообщениями о столкновении российского истребителя и американского беспилотника над Черным морем, произошедшем во вторник.

После сопровождения российского самолета оба истребителя были перенаправлены на перехват самолета Ан-148, который также проходил вблизи воздушного пространства Эстонии.

Самолеты входят в состав 140-го экспедиционного авиакрыла ВВС России и немецкого 71-го тактического авиакрыла «Рихтгофен».

ВВС Британии готовятся к тому, чтобы в апреле перенять от немецких ВВС ведущую роль в давно начатой миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Балтии.

Затем она будет возглавлять миссию в течение четырех месяцев, а совместные британские и немецкие операции продлятся до конца апреля.

Четыре самолета RAF Typhoon сейчас развернуты в рамках миссии и базируются на авиабазе Эмари в Эстонии.

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