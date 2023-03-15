Россиян в Крыму окутывает страх 5 15.03.2023, 12:26

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Бизнес готовится к эвакуации с оккупированного полуострова.

В оккупированном Россией Крыму среди коллаборантов и незаконно перебравшихся в 2014 году на полуостров россиян растут панические настроения. Усилилась военная мобилизация и раздача повесток на улицах. Российский бизнес готовится к эвакуации. Киев призывает местных жителей сообщать о передвижении вражеских войск и военной техники. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

Как сообщает ЦНС, в разных городах захваченного Крыма все чаще фиксируются случаи раздачи повесток. Правительство РФ обещало самопровозглашенным «властям» полуострова не проводить массовую мобилизацию, однако военная мобилизация усилилась.

В такой ситуации растет паника среди россиян, которые незаконным образом переселились в Крым после оккупации в 2014 году, и пророссийских коллаборантов.

Также в Центре акцентировали внимание на том, что бизнес РФ, которые зашел на оккупированный Крымский полуостров после аннексии, выводит денежные средства и проводит подготовку к эвакуации. В частности, речь идет о гостинично-ресторанном бизнесе – курортный сезон провалился в 2022 году и вряд ли увидит прибыль в этом году.

Подчеркивается, что Украина призывает жителей Крыма сообщать Киеву о передислокациях российских оккупантов и их военной техники. Для этого предлагают использовать Telegram-бот сопротивления, СБУ или специальную форму на сайте ЦНС.

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