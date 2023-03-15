В РФ показали видео из кабины Су-27, столкнувшегося с американским беспилотником 4 15.03.2023, 12:41

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На кадрах виден фрагмент полета истребителя вблизи MQ-9 Reaper.

В РФ показали видео с бомбардировщика Су-27, который протаранил американского беспилотника MQ-9 Reaper во время ведения разведки в международном воздушном пространстве в акватории Черного моря.

Видео опубликовал блогер, боевой пилот РФ в отставке с псевдонимом «Fighterbomber».

На кадрах виден фрагмент пролета российского истребителя рядом с американским беспилотником.

Как сообщал сайт Charter97.org, 14 марта российский истребитель Су-27 протаранил американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. В Европейском командовании Вооруженных сил США, перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и летели перед MQ-9 в «безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере».

Инцидент прокомментировали в Белом доме - действия россиян назвали «непрофессиональными и опасными». В то же время Россия свою вину не признает, называя миссию MQ-9 Reaper «провокацией». Из-за инцидента США вызвали российского посла «на ковер».

Сегодня американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента над Черным морем.

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