Российскую армию хотят увеличить на 400 тысяч человек 8 15.03.2023, 12:44

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Военкоматы вновь начали раздавать повестки.

С 1 апреля в России начнется новый набор контрактников в армию, для этого министерство обороны РФ разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы.

Как пишет «Радио Свобода», сразу несколько региональных СМИ публикуют общую цифру контрактников, которыми, по планам Минобороны, необходимо пополнить войска - 400 тысяч.

Утверждается, что основная часть работы ляжет на сотрудников военных комиссариатов, а в конечном итоге отвечать за выполнение плана будут губернаторы. По планам Минобороны, в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должны поступить по 10 тысяч человек, в Пермском крае - 9 тысяч.

Сообщается также, что во вторник жителям Воронежской области вновь начали вручать повестки в военкоматы - как это было в сентябре прошлого года после объявленной Владимиром Путиным так называемой «частичной мобилизации». Власти региона утверждают, что это делается «исключительно для актуализации данных воинского учета».

Издание «Вёрстка» пишет, что военкоматы пытаются компенсировать потери российской армии в дефицитных воинских специальностях, сейчас это водители бронемашин и артиллеристы. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг, как и ранее, планы по проведению второй волны мобилизации. «В Кремле нет таких обсуждений», - заявил Песков.

Слухи о начале второй волны мобилизации в России в связи с нехваткой живой силы для продолжения полномасштабной войны в Украине периодически появляются в СМИ с конца прошлого года. О проведении подобных мероприятий предупреждали, в частности, разведки нескольких западных стран и власти Украины. В Кремле отрицали и отрицают эти планы.

По официальным данным, с сентября прошлого года в рамках «частичной мобилизации» на военную службу призвали свыше 330 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин также объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ. Таким образом официально мобилизация в России продолжает действовать.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трех лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками. Вместе с тем накануне в Госдуму был внесен законопроект о повышении предельного возраста службы в призывной армии с 27 до 30 лет.

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