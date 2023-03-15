Андрей Санников: Режим Лукашенко нужен Кремлю лишь для одной цели 15.03.2023, 12:53

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Андрей Санников

Истерика диктатора указывает на подготовку провокации.

Зачем Лукашенко на самом деле ездил в Китай? Есть ли угроза провокаций со стороны Беларуси против Украины? Что стоит за инцидентом в Мачулищах?

Об этом лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников рассказал в программе «Студія Захід» на телеканале «Эспрессо».

Белорусский оппозиционный политик прокомментировал информацию Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что на белорусско-украинской границе может готовиться провокация:

— В очередной раз продлены военные маневры. Что такое маневры во время войны? Это приготовление к военным операциям, это никак не учения мирного времени. Хотел бы напомнить, что маневры длятся почти год и продлеваются, естественно, по приказу Кремля.

Истерики Лукашенко, постоянное вранье после инцидента в Мачулищах, указывают на то, что может готовиться какая-то крупная провокация с его участием.

Постоянно идут провокации со стороны пограничников и военных. Сегодня Россия присутствует на порядка двадцати полигонах в Беларуси. Разведка и Минобороны Украины подчеркивают, что отслеживают ситуацию и поводов говорить о том, что будет какое-то массовое вторжение, нет. Но то, что достаточно большими группами можно совершать провокации — это всем понятно и известно.

Андрей Санников поделился последней информацией о состоянии белорусской армии:

— Ситуация там была никакая, потому что Лукашенко расходовал бюджеты не на армию и население, а на нужды карательных органов и спецслужб. Вот они живут хорошо.

Тревожная ситуация заключается в том, что необученные белорусские военнослужащие натаскиваются на военные действия российскими инструкторами, которые прошли войну, самые сложные направления в Украине (как захватчики, разумеется), а теперь этим опытом делятся с военнослужащими в Беларуси. Понятно, что не для того, чтобы сеять и собирать урожай.

Нет сосредоточения войск и техники, это так. Но если посмотреть на то, о чем мы говорим, можно сказать, что напряжение на границе с Украиной не ослабло, а только нарастает.

Также лидер «Европейской Беларуси» прокомментировал поездку Лукашенко в Китай. Андрей Санников отметил, что это не был визит в традиционном понимании этого слова:

— Лукашенко вызвали на ковер, но он был счастлив, ведь с ним никто не общается, а поездки к Путину вызывают смех и раздражение. Стыдно ведь даже, что диктатор пресмыкается, хотя ты его не воспринимаешь. Стыдно, что вот такое чудо из Беларуси выезжает за границу.

Почему же Лукашенко вызвали в Пекин? Оппозиционный политик обращает внимание на важную деталь:

— Поездка состоялась во время перекрытия транспортных дорог со стороны Польши, что значительно осложняет Китаю торговлю. Уже не говоря о том, что их проект «Один пояс — один путь» разлетается на кусочки, не стартует нормально, в чем Китай заинтересован. Закрыто единственное место, через которое шла торговля России и Китая с Европой, все время специалисты предупреждали, что это «узкое горлышко», которое легко закупорить и торговля затормозится, а может и остановиться.

Мне кажется, что Китай, который ограничен этим сухопутным путем через Беларусь, так как остальные закрыты или более дорогие, как морской и воздушный, решил обсудить проблему с Лукашенко и показать, что Пекин теряет достаточно много. Лукашенко приехал раздраженный, ведь рассчитывал получить поддержку, но она была лишь на словах.

Может ли белорусский диктатор попытаться сменить хозяев в Кремле на патронат Пекина? Андрей Санников считает, что это маловероятный сценарий:

— Если и будут какие-то попытки со стороны Лукашенко использовать Китай в качестве противовеса России, то они будут очень неуклюжими, потому что Кремль прекрасно представляет, насколько он зависим от России, никакой Пекин не заменит поставки энергоносителей.

Однако оппозиционный политик видит другую угрозу в поездке Лукашенко в Поднебесную:

— Возобновились разговоры о снятии санкций с транзита калия, это могло обсуждаться в Китае. Вновь всплыл тот самый проект, который предлагал генеральный секретарь ООН, чтобы разрешить транзит через Беларусь зерна и калия, чтобы помочь голодающим в Африке и наплевать на тысячи политзаключенных в нашей стране. И это очень опасно, ведь это будет спасательный круг для Лукашенко.

Если произойдет снятие санкций, то будет наращиваться давление на Украину, произойдет затягивание войны. Режим Лукашенко нужен Путину лишь для одной цели — военной, а его спасение руками Запада — это то, о чем мечтают два диктатора, Путин даже больше об этом мечтает, так как ему нужен стабильный военный плацдарм.

Также Андрей Санников прокомментировал инцидент в Мачулищах:

— У нас потенциальных партизанов — более 90 процентов. Только, к сожалению, многие сейчас в тюрьмах. Этот режим не воспринимают в Беларуси, несмотря на продолжающиеся репрессии. А репрессии, хочу напомнить, продолжаются каждый день на регулярной основе, кого-то сажают, кого-то берут.

Произошедшее в Мачулищах — это мешок вранья. Отрицание того, что произошло, затем признание Лукашенко, что произошел инцидент, но «ничего страшного не было». Самолет улетел, по всей видимости была повреждена антенна.

Сегодня пытаются представить, что эта группа имела какие-то корни в Украине, ЦРУ там участвовало, СБУ там участвовала, сейчас уже и Польша там участвовала. Эта неуклюжая ложь, там ничего не стыкуется, ничего не сходится.

Хотел бы подчеркнуть, что произошло то, что должно было произойти. Объекты на территории Беларуси, участвующие в войне — легитимные цели для украинских вооруженных сил. Не важно, кто это сделал, это предупреждение режиму, что могут быть более масштабные последствия.

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