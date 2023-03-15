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Белорусов в 2023 году ждут еще девять дополнительных выходных

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  • 15.03.2023, 13:16
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Белорусов в 2023 году ждут еще девять дополнительных выходных

Когда отрабатывать?

До конца 2023 года белорусов еще ждут еще шесть праздников, которые по закону являются нерабочими. Журналисты telegraf.news посмотрели, когда будут переноситься рабочие дни, выпадающие на праздники, и когда придется их отрабатывать.

До конца года белорусов ждет еще шесть нерабочих праздничных периодов:

• 25 апреля – Радуница, по православному календарю (выходные объявлены с 22 по 25 апреля – с субботы по вторник);

• 1 мая – Праздник труда (понедельник);

• 9 мая – День Победы (выходные объявлены с 6 по 9 мая, с субботы по вторник);

• 3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики) (понедельник);

• 7 ноября – День Октябрьской революции (выходные объявлены с 4 по 7 ноября, с субботы по вторник);

• 25 декабря – Рождество Христово, по католическому календарю – воскресенье.

Таким образом, получается 9 дополнительных выходных — 24-25 апреля, 1 мая, 8-9 мая, 3 июля, 6-7 ноября и 25 декабря (остальные дни и так были выходными).

Когда белорусам нужно отрабатывать за праздники?

В соответствии с постановлением Совета министров №739 от 1 ноября 2022 года отрабатывать перенесенные дни, выпадающие на праздничный период, белорусы будут:

• в субботу, 29 апреля, (перенос рабочего понедельника, 24 апреля);

• в субботу, 13 мая (перенос рабочего понедельника, 8 мая );

• в субботу, 11 ноября (перенос рабочего понедельника, 6 ноября).

Получается всего 3 переноса.

К слову, белорусское трудовое законодательство позволяет как государственным организациям, так и частным компаниям переносить рабочие дней в ином порядке, если того требует специфика работы.

Также следует отметить, что в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику, белорусы могут рассчитывать на сокращение рабочего времени на один час. Так, предпраздничными рабочими днями являются: 6 января, 7 марта, 24 апреля, 8 мая, 6 ноября.

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