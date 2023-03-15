Украинский генерал: Кадырова уже списали, он готовится к осаде 15.03.2023, 13:15

4,892

Экс-глава СБУ рассказал, что происходит с главой Чечни.

Главу Чечни Рамзана Кадырова в последнее время крайне редко можно увидеть на публичных мероприятиях в РФ. В кулуарах Кремля ходят разные слухи о состоянии его здоровья - в частности, поговаривают, что прихвостень Путина серьезно заболел или его даже могли отравить.

Наталкивает на такие подозрения и скорая свадьба старшего сына Кадырова, 17-летнего Ахмата, который накануне летал в Кремль на встречу с Путиным.

В интервью «Главреду» экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, могли ли отравить Кадырова, какие шансы у Кадырова-младшего удержать контроль над Чечней, угрожает ли Чечне новая война, и при каких условиях Кадыров может согласиться на объявление независимости Ичкерии.

- Есть много разных версий того, что происходит с Кадыровым. Говорят о том, что глава Чечни серьезно болен. Как вы считаете, это появление Кадырова у Путина было именно для того, чтобы развеять такие слухи?

- В первую очередь, такое охлаждение отношений между Кадыровым и Путиным произошло после того, как Кадыров и Пригожин не выполнили задачу по захвату Луганской и Донецкой областей. Им была поставлена задача захвата ключевых городов, в частности Бахмута. И ни Кадыров, как бы он ни демонстрировал своей активности, ни Пригожин не смогли этого выполнить.

В отличие от Пригожина, у которого особые отношения с Путиным, но сейчас нет авторитета из-за невыполнения задач, Кадыров говорил, что именно у него будет решающая роль. То есть его солдаты должны были участвовать и в ведении боевых действий, и в обеспечении поддержки Вооруженных сил РФ, а именно гарантии их неотступа в форме заградительных отрядов и обеспечении режима контроля на оккупированных территориях. Фактически по всем направлениям, начиная от неэффективного наступления во время захвата аэропорта в Гостомеле и завершая невозможностью реализовать указания Путина по захвату хотя бы части Донетчины и Луганщины, Кадыров потерпел неудачу.

На фоне этого проигрыша, в частности после критики Шойгу, Герасимова, все военные сделали в отношении Кадырова демарши, из-за чего он начал проявлять еще больше агрессии. То есть он не подчиняется ни ФСБ, ни военным администрациям, которые образовали россияне.

И этот факт, соответственно, объединил усилия и спецслужб, и Минобороны России против Кадырова. Поэтому они, наравне с Пригожиным, начали его полностью дискредитировать в глазах Путина, приводя конкретные факты его неудач, например, бегства его солдат на некоторых направлениях боевых действий. То есть они показывали Путину, что Кадыров занимался пиаром, записывал ролики для тик-тока, но фактически перспектив для его войск нет. Кадыровцы не бойцы - они демонстрировали, что Украина пропадет и будет их ужасаться, а оказалось, что они погибают так же, как и другие боевики. Не говоря уже о том, что подчиненные Кадырова ведут террористическую деятельность против «своих». Поэтому силовой блок более мощно нажал на Путина, и мы видим, что Кадырова на этом фоне начинают оттеснять. Его не допускали на встречи, доклады, крупные мероприятия, которые были знаковыми для Путина вроде послания к Совету Федерации, хотя ранее Кадыров всегда сидел впереди как один из определяющих руководителей РФ.

То есть Кадырова отстранили от Путина и физически, и политически, от чего глава Чечни очень страдал и поэтому задействовал все силы, чтобы восстановить предыдущий формат отношений. С этим, например, связана инициатива Кадырова по вербовке боевиков на оккупированных территориях, а также его обещание по недопущению диверсий на территории России со стороны украинских спецслужб, и, тем более, партизанского движения. Этим он стремится продемонстрировать свою необходимость в этом формате войны.

Путин играет на противоречиях между Вооруженными силами, Росгвардией и российскими спецслужбами. Если вернуться назад, то Кадыров оказался в немилости и силовики отказались объединять с ним усилия. И именно поэтому Кадыров начал вести свою региональную игру, чтобы восстановить свои позиции на центральном уровне в глазах Путина. И в какой-то степени ему это удалось. Поэтому теперь Кадыров использовал ситуацию со свадьбой сына и выразил личную просьбу провести встречу с Путиным, где мог донести различные материалы на конкурентов (военных, представителей спецслужб). С другой стороны, Путину тоже важно услышать определенную информацию от Кадырова, потому что у него есть возможность получать подтвержденные данные по подготовке возможных негативных мер против Путина.

— Верите ли вы в то, что Кадырова могли отравить – насколько такой вариант возможен?

— Маловероятно, что его реально травили и недоотравили. Если спецслужбы, особенно на территории России, что-то подобное готовят, то его бы точно отравили или убили. Они бы подали это как борьбу между конкурентами, или, например, как спецоперацию Украины или чеченской оппозиции, пробравшейся на территорию России. Это довольно легко делается, и если его бы хотели нейтрализовать, то спецслужбы РФ работали бы очень активно под чужим флагом. Варианта прямого устранения Кадырова в данной ситуации нет. Отравить Кадырова, чтобы он заболел – такой вариант возможен, но для спецслужб это не очень результативно.

— Вы раньше говорили о благосклонности Путина. Действительно ли Кадыров настолько зависим от Путина и могут ли его в дальнейшем пытаться отстранить от власти?

— Кадыров зависит от Путина, в первую очередь, в военном плане, а также с точки зрения безопасности и стабильности в регионе. Кроме того, Кадыров ежегодно получает дополнительные ресурсы, огромные средства для Чечни, с помощью которых может держать ситуацию в республике под контролем. То есть не только для того, чтобы использовать их на собственные нужды, но и для применения репрессивных механизмов контролируемых Кадыровым структур – 45 тысяч боевиков, собственных спецслужб. Ну и, разумеется, для контроля социальной сферы, потому что в случае ее падения (потому что Чечня живет за счет дотаций) будет быстрее развиваться и оппозиция, и, возможно, даже будет более активной.

Поэтому Кадыров задействует много способов для того, чтобы завоевать расположение Путина и восстановить обеспечение Чечни по всем факторам. К тому же он понимает, что сегодня его жизнь зависит от Путина. Потому что противников у Кадырова много, не только в России, но и за рубежом, включая чеченскую диаспору, которая может эффективно действовать против него, вплоть до его ликвидации.

С другой стороны, Кадыров в долгосрочной перспективе играет в свою игру. После поражений РФ в Украине он увидел, что режим Путина может рухнуть, тогда как Кадырову надо удержаться самому и сохранить свой режим. Возможно, даже объявить независимость Ичкерии. Поэтому в дальних планах Кадыров предполагает возможность быстрого периода, в течение которого он из симпатика, полностью преданного Путину может превратиться в его противника. Мол, его пытались использовать в действиях против Украины, но он отошел в тень. А тогда, чтобы не попасть под репрессивные действия российских властей или международных структур, замкнется в Чечне за счет накопленных ресурсов и мобилизации вооруженных формирований и будет держать осадку Чечни, пока юридически не утвердят ее независимость.

Такой вариант как крайний Кадыров рассматривает. Сейчас он не актуален, но он к нему спокойно готовится. И Путин, возможно, тоже ставил ему свои условия относительно дальнейшего существования режима. Скорее всего, было что-то вроде: «Я уйду, и тебя не будет».

— Недавно 17-летний сын Кадырова женился. Также была информация о том, что он встречался лично с Путиным. Свидетельствует ли это о подготовке Кадыровым преемника?

— В любом случае Кадыров рассматривает своего сына как преемника, но сейчас его сын Чечни не удержит, да и Путин уже немолод. Поэтому учитывая, что Рамзан Кадыров будет вести новую линию, пока жив Путин, и на каком-то этапе передаст власть. Передать ее сегодня 17-летнему сыну будет означать фактическую потерю контроля. Все будет решаться по результатам завершения войны в Украине. Младший Кадыров такой жесткой модели уже не создаст, для этого у него нет ни сил, ни авторитета, ни образа жесткого тирана. Поэтому с ним может быть совсем другая история Чечни, когда там появятся и межклановая борьба, и более активная оппозиция.

То есть передача власти может произойти уже после войны с учетом всех факторов, в частности объявления независимости Чечни в случае распада России. Или же в случае сохранения путинского режима Кадыров формально может передать власть сыну за 3-5 лет, а сам будет контролировать процесс, пока не будут получены гарантии существования режима Кадырова-младшего.

— Если мы с вами заговорили о Чечне без Кадырова-старшего, сможет ли Кремль контролировать Чечню, если Рамзан Кадыров отойдет от власти?

Если будет проигрыш России в войне, то оппозиция придет к власти в Чечне. Это будет уже однозначно новая Чечня, независимая Ичкерия. Если удержится жесткий режим в Кремле, то с Путиным или без него удержится и режим Кадырова или его сына. Но тогда Чечню будет контролировать даже не Кадыров, а соответствующие спецслужбы. Потому что сейчас Рамзан Кадыров еще набрал некоторых баллов, на которых вытребовал у Путина экономическую, клановую независимость. С молодым Кадыровым такой форы не будет - он будет более зависимым от центра, и при отсутствии этого режим падет.

Если Украина выгонит врага со своей земли, Запад может сказать, мол, на этом остановимся и режим не валим до конца, потому что иначе, в случае развала РФ, возникнет угроза ядерного удара, ведь ядерное оружие останется без контроля.

При этих условиях режим будет сохраняться с Кадыровым. И с молодым тоже, если тот придет к власти. И тогда будет подавляться любая форма инакомыслия, чтобы Чечня не поднялась, потому что тогда это создаст угрозу не только Чечне, но и всему режиму в РФ, Путину или его преемнику. Спецслужбы РФ хорошо знают, что ситуацию лучше потушить в начале, во время первых проявлений, потому что иначе Чечня окажется в войне, а Россия – в большой войне. Поэтому Кавказ в целом и отдельные национальные республики спецслужбы будут особенно контролировать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».