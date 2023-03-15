В Беларуси ликвидируют объединение аллергологов и иммунологов 2 15.03.2023, 13:33

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Ассоциация действовала с 1998 года.

6 марта Верховный суд постановил ликвидировать белорусскую общественную организацию «Ассоциация аллергологов и клинических иммунологов». Как сообщает «Витебская весна», инициатором ликвидации выступило Министерство юстиции.

Офис организации был в Витебске. Ее основными учредителями и членами являлись преимущественно сотрудники Витебского государственного медуниверситета.

«Ассоциация аллергологов и клинических иммунологов» была основана в 1998 году. С 2013 года она входила во Всемирную организацию аллергии (WAO).

Члены организации разрабатывали и внедряли в практику новые методы диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний, иммунодефицитов и других видов иммунопатологии. Среди них были настоящие профессионалы: только в руководстве ассоциации работали восемь профессоров и пять доцентов.

Ассоциация попала под «зачистку» общественных организаций, которая идет в Беларуси с июля 2021 года. За это время были уничтожены сотни общественных организаций.

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