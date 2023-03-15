Появилось видео с испуганным Путиным, летавшем на тренажере вертолета 3 15.03.2023, 13:39

6,486

Российская пропаганда опозорилась.

Глава РФ Владимир Путин в лучших традициях пропаганды хочет быть «везде первым». Если он не ездит на коне где-то по тайге, то летает на тренажере вертолета Ми-171А2. И этот полет ему «удался» на славу.

На ролике, выложенном пропагандистскими СМИ, можно увидеть яркую палитру из испуга, удивления и шока на лице Путина, передает «24 канал».

Известно, что полет на тренажере вертолета Ми-171А2 Путин совершил во время своего визита в Улан-Удэ. Пропагандисты по всей красе показали нам эмоции президента России. Поскольку освещение не самое лучшее, то может даже показаться, что у него вместо лица маска.

Заметим, что в регионе он посещал авиазавод. К удивлению, диктатора из Кремля кто-то отважился спросить о проблемах, связанных с выполнением госзаказа. Ведь с ними сталкиваются на фоне того, что оборонительная отрасль переживает острый кадровый голод.

Путин, в традиционной манере, сказал какую-то бессмыслицу. По его словам, проблемы удается решать благодаря сложностям. «Если ничего не мешает, нужно спать ложиться. Можно хрюкнуть сразу», — заявил Путин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».