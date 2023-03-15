Данилов: Россия развалится на части, в Кремле обсуждают перенос столицы 2 15.03.2023, 13:46

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Алексей Данилов

Процесс фрагментации РФ уже запущен.

Процесс распада агрессора России уже запущен и остановить его невозможно. Российского государства не будет в тех границах, в которых оно существует сегодня. В Кремле уже обсуждают перенос столицы из Москвы вглубь страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что распад России уже начался и остановить его невозможно. Доказательством такого развития событий является и риторика российского директора Владимира Путина.

По его словам, в Кремле уже обсуждается возможность переноса столица страны-оккупанта из Москвы вглубь территории РФ.

«Россия фрагментируется, РФ не будет в тех пределах, и остановить этот процесс уже невозможно. Если об этом процессе начинает говорить сам Гитлер по фамилии Путин, то имейте в виду, что это так и будет происходить. Они уже сейчас говорят о переносе столицы вглубь Hоссии, и многие другие процессы – они уже идут», - подчеркнул Алексей Данилов.

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