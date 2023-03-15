закрыть
15 марта 2023, среда, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Данилов: Россия развалится на части, в Кремле обсуждают перенос столицы

2
  • 15.03.2023, 13:46
  • 2,170
Данилов: Россия развалится на части, в Кремле обсуждают перенос столицы
Алексей Данилов

Процесс фрагментации РФ уже запущен.

Процесс распада агрессора России уже запущен и остановить его невозможно. Российского государства не будет в тех границах, в которых оно существует сегодня. В Кремле уже обсуждают перенос столицы из Москвы вглубь страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что распад России уже начался и остановить его невозможно. Доказательством такого развития событий является и риторика российского директора Владимира Путина.

По его словам, в Кремле уже обсуждается возможность переноса столица страны-оккупанта из Москвы вглубь территории РФ.

«Россия фрагментируется, РФ не будет в тех пределах, и остановить этот процесс уже невозможно. Если об этом процессе начинает говорить сам Гитлер по фамилии Путин, то имейте в виду, что это так и будет происходить. Они уже сейчас говорят о переносе столицы вглубь Hоссии, и многие другие процессы – они уже идут», - подчеркнул Алексей Данилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин
США и Израиль взялись за друга бункерного
США и Израиль взялись за друга бункерного Орест Сохар
О ближайшем будущем Украины и Беларуси
О ближайшем будущем Украины и Беларуси Дмитро Ярош
Были и остались
Были и остались Ирина Халип