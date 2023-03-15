Как проверить телефон на прослушку 15.03.2023, 14:02

И избавиться от постороннего вмешательства.

В смартфоне каждого пользователя хранятся гигабайты персональной информации, которая не предназначена для посторонних глаз и ушей. Это не только фото, видео, контакты, переписка, но и сведения, которые мы сообщаем своим собеседникам при телефонном разговоре.

Сайт Mobileplanet рассказал, как проверить телефон на прослушку и избавиться от постороннего вмешательства.

Вся представленная ниже информация относится к выявлению нелегального прослушивания. Если ваш смартфон слушают спецслужбы (основываясь на соответствующее судебное разрешение), приведенные далее способы ничего не покажут.

Прослушка телефона – виды

Рассмотрим основные типы прослушки.

Вредоносное ПО. Если злоумышленники установят на чужой телефон специальную программу, они смогут не только выкрасть или уничтожить персональную информацию, но и прослушивать данные (в радиусе приблизительно до 100м) при помощи включения микрофона. Подобные программы могут «пролезть» в телефон через небезопасное интернет-соединение, ММС-сообщения, ПК и т. д.

Переадресация. Это один из самых распространенных методов прослушивания. Звонки, СМС, и прочее передаются помимо основного и на другие, неизвестные вам гаджеты.

Профессиональная прослушка. Этот метод предполагает использование дорогостоящего оборудования, продающегося полулегально. Он дает возможность слушать чужие разговоры в режиме реального времени.

Ниже поговорим о том, как понять что телефон прослушивают.

Основные признаки прослушки

Вот главные признаки, которые помогут узнать прослушивают ли телефон айфон либо андроид.

Слишком быстро разряжается аккумулятор. Конечно, спустя определенное время емкость батареи снижается. Однако, если это происходит с новым телефоном, стоит задуматься о непрерывной записи ваших разговоров третьими лицами.

Батарея беспричинно греется. Нагрев аккумулятора в то время, когда телефон, к примеру бренда OnePlus находится в состоянии покоя также может сигнализировать о прослушке.

Телефон «фонит». Для работающего гаджета подобные помехи рядом с другой электроникой (к примеру, работающими колонками) – обычное дело. Однако если ваш телефон выключен – стоит задуматься.

Посторонние шумы при разговоре. Эхо, треск в процессе разговора – это либо прослушка, либо неисправность телефона.

Самостоятельное включение/выключение/перезагрузка смартфона. Эти признаки говорят об управлении устройством без согласия владельца.

Еще один симптом прослушки – смартфон или дисплей не отключаются в процессе выключения устройства.

Как проверить наличие прослушки

Существует несколько способов узнать прослушивается ли телефон: сторонние программы, специальные комбинации цифр, операторы мобильной сети. Рассмотрим их немного детальнее.

С использованием сторонних программ

Разработчики предлагают несколько специальных программ, позволяющих выявить постороннее вмешательство.

Вот наиболее популярные из них:

Android IMSI-Catcher Detector – программа для продвинутых пользователей позволяющая уберечь телефон от третьих лиц, к сожалению ее нет в Google Play, скачать приложение доступно на официальном сайте разработчика;

EAGLE Security FREE – анализирует месторасположение гаджета и определяет станции, тут присутствует возможность ограничить доступ к фотосъемкам, видео, получить данные о приложениях, скрытно использующих устройство или камеру;

Darshak – подходит для старых моделей телефонов, распознает скрытые признаки прослушивания, опасные СМС, данной программы также нет в Play Market, однако ее можно найти на официальном сайте разработчика.

Также стоит отметить программу CatcherCatcher, по своему функциональному наполнению она схожа с Android IMSI-Catcher Detector.

С помощью кода

Как уже говорилось выше, переадресация – самый распространенный способ прослушки. Однако для этого злоумышленник обязан иметь доступ к вашему смартфону.

Проверить телефон на прослушку андроид или айфон поможет специальная комбинация цифр:

требуется ввести в наборе номера «*#21#» (без кавычек);

затем нажать кнопку «Вызов».

В результате вы получите информацию относительно переадресации вызовов. Если она включена, значит, вероятно, вас прослушивают.

Обращением к мобильному оператору

Если все перечисленные выше решения вам не подходят, можно обратится к вашему оператору мобильной связи. Подобные компании должны иметь в своем расположении оборудование позволяющее проверять линии. Однако вероятно за данную услугу придется заплатить.

Как избавиться от прослушки

Если вы обнаружили переадресацию (проверка прослушки посредством введения кода), убрать ее довольно просто.

Тут также поможет комбинация цифр:

введите в наборе номера «##002#» (без кавычек);

и нажмите «Вызов».

Вы увидите сообщение об отключении переадресации.

В случае, когда на вашем смартфоне стоит постороннее вредоносное ПО, поможет сброс до заводских настроек. Главное помните, что в этом случае можно потерять все данные на смартфоне, поэтому позаботьтесь заранее о переносе информации на другое устройство, резервном копировании и т. д.

Прослушка – как избежать в дальнейшем

Вот несколько рекомендаций на данную тему.

Не устанавливайте на свой смартфон неизвестные, нелицензионные (пиратские) приложения.

Не давайте подозрительным личностям в руки ваш телефон.

Не пользуйтесь незащищенными интернет-соединениями.

Позаботьтесь о надежной защите смартфона (сложный ПИН-код, определение по отпечатку пальца, лицу).

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