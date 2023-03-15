«Лукашенко устроил настоящую истерику из-за китайских грузов» 3 15.03.2023, 14:20

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Диктатор заволновался не просто так.

В последнее время для многих стало очевидно, что Россия, оказавшись в мировой изоляции, нуждается в сильном союзнике. Ходят слухи, что глава Китая Си Цзиньпин собирается нанести визит в Москву на следующей неделе.

Телеграм-канал «Баста!» спросил у политолога Дмитрия Болкунца чего ожидать от этого визита.

— Как вы думаете, действительно ли Китай согласится оказать РФ военную помощь?

— Нет, я не думаю, что Китай будет готов оказать военную помощь России, учитывая масштабы зависимости Китая от западных экономик. И в торговле Россия явно не в приоритете для Китая.

Поэтому, я считаю, Китай может оказать экономическую помощь, чтобы смягчить последствия санкционированного удара для России: китайские бренды придут на российский рынок, а сам Китай начнёт закупать по льготным ценам российские энергоресурсы, удобрения, например. Кроме того, сейчас Китай открывается в визовом вопросе, и скорее всего будет развивать туристическое направление с Россией: организуют новые рейсы, чтобы россияне вместо Европы ездили отдыхать в Китай. Важно понимать что Китай имеет неплохие возможности для того, чтобы заработать на этом кризисе.

Так что, в экономическом плане — да, Китай поможет. В военном плане — нет, не поможет. Есть вероятность, что Китай может передать России какие-нибудь собственные военные технологии, которые легко можно воспроизвести, но не более того.

— Как на это ответит Запад?

— Запад ограничится публичными возмущениями. Они прекрасно понимают, что не смогут заставить Китай перестать торговать с Россией.

Да и сам Китай будет стремиться урегулировать конфликт в Украине. Я допускаю, что информация о том, что Си Цзиньпин намерен пообщаться с Зеленским, действительно правдивая.

Китаю, как и Европе выгодно, чтобы война в Украине прекратилась, а в Беларуси завершился политический кризис. Как минимум, для того, чтобы обеспечить гарантированную логистику грузов из Китая в Европу. Это, мне кажется, одна из тем, которая будет обсуждаться на этой встрече.

В минувшую пятницу диктатор Лукашенко устроил настоящую истерику по поводу перспектив закрытия грузового сообщения поездов между Европой и Беларусью. А это затронет и китайские грузы. Диктатор заволновался не просто так: тема широко обсуждается на уровне определенных политических субъектов и политиков, а из Китая появляются определенные сигналы. Если Запад действительно осуществит такой сценарий, это будет очень беспокоить Китай и приведёт к большим убыткам.

Поэтому, я думаю, именно эта тема будет ключевой на переговорах между Путиным и Си Цзиньпином, потому что, подчеркиваю, Китаю важно, чтобы была свободный экономический путь из Китая в Европу.

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