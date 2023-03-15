ВСУ уничтожили штурмовую группировку РФ возле Авдеевки
- 15.03.2023, 14:23
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Украинские разведчики показали результаты успешного боя.
Бойцы 3-й мотопехотной роты и разведывательного взвода 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха ликвидировали штурмовую группу оккупантов вблизи Авдеевки.
Видеозапись, на которой зафиксированы результаты успешного боя, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. На записи по меньшей мере семь уничтоженных оккупантов.
«Российская штурмовая группа уничтожена воинами 3-й мотопехотной роты и разведывательного взвода 53-й механизированной бригады под Авдеевкой», – пишет Бутусов в комментарии к видео.