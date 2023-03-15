В Беларуси задержали таджикского оппозиционера, получившего статус беженца в Германии 4 15.03.2023, 14:23

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Его хотят выдать на родину.

В Беларуси задержали таджикского оппозиционного активиста Низомиддина Насриддинова. Ему грозит депортация на родину, сообщает таджикская служба «Радио Свобода» со ссылкой на представителя белорусской правозащитной организации Human Constanta Эниру Броницкую.

Низомиддина Насриддинова задержали 8 января по запросу властей Таджикистана при пересечении границы Беларуси. Сейчас он находится в СИЗО в городе Гродно. 21 февраля Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Насриддинова в Таджикистан. Низомиддин Насриддинов обжаловал это решение в суде.

Насриддинов с октября 2015 года живет в Германии. Власти ФРГ предоставили ему и членам его семьи политическое убежище. В 2017 году Насриддинов на годовом собрании ОБСЕ в Варшаве представился членом запрещенной в Таджикистане «Группы 24». Один из представителей этого оппозиционного движения заявил, что Насриддинов не является членом «Группы 24» с 2018 года.

В Таджикистане против Насриддинова возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности или оправдании экстремизма (статья 307(1) УК). За это преступление в Таджикистане предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

«Когда возбуждено уголовное дело — нам неизвестно, данных об этом у нас нет. События, которые инкриминируются ему, описываются так: с 24 сентября 2016 года по 23 октября 2016 года Насриддинов на своей странице в Facebook распространил экстремистские материалы запрещенных в стране „Группы 24“ и Партии исламского возрождения Таджикистана, а в первой половине 2017 года записал на видео свое высказывание против президента и правительства Таджикистана», — рассказала она.

По ее словам, прокуратура при принятии решения не учитывала, что Насриддинов уже находится под международной защитой в Германии, а в Таджикистане ему грозят пытки и несправедливое судебное преследование. Не было принято во внимание и то, что ранее родственников Насриддинова насильно вернули в Таджикистан, где осудили к большим срокам лишения свободы.

Насриддинов обжаловал решение Генпрокуратуры Беларуси. Ожидается, что в конце марта его заявление будет рассмотрено судом Гродненской области. Правозащитники выражают надежду, что на сей раз судом будет принято во внимание решение властей Германии о предоставлении Насриддинову политического убежища.

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