В центре Минска продается квартира с личным мусоропроводом 5 15.03.2023, 14:33

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Фото: photobuildings.com, Realt.by

В этом доме жили белорусские писатели и партийная элита.

На улице Пулихова в центре Минска продается просторная трехкомнатная квартира за 125 тысяч долларов. Из интересного в ней — находящийся прямо в санузле личный мусоропровод, к тому же жилье вполне могло принадлежать какому-нибудь видному деятелю советских времен. О необычном объявлении пишет Realt.by.

В районе улиц Захарова-Пулихова немало жилых домов, которые строились для партийной элиты и творческой интеллигенции. До 50-х здесь была деревянная малоэтажная застройка, а потом начали строить дома «не для всех».

Дом на Пулихова, 29 как раз один из таких: кирпичное здание в стиле модернизма построили в 1976 году по индивидуальному проекту. Он и сегодня выделяется необычными архитектурными решениями: балконы расположены в шахматном порядке, козырьки над подъездами и лестничные клетки имеют закругленную форму. Необычные здесь и планировки квартир.

Архитекторами выступили Леонид Гельфанд, Станислав Стружкин и Алла Просяная. Здесь жили белорусские поэты и писатели Пимен Панченко, Иван Чигринов, Янка Брыль, Анатолий Вертинский.

Дом девятиэтажный, в нем 135 квартир — по две на этаже. Жильцы рассказывают, что раньше входные двери в подъезд закрывались на ключ, а на первом этаже дежурил милиционер.

Непривычная особенность этого дома — «личный» мусоропровод, который находится прямо в квартире. В основном его можно увидеть в санузле. Кстати, по рассказам жильцов, через мусоропровод удавалось даже общаться с соседями: сверху вниз спускали какой-нибудь предмет, подавая знаки друзьям снизу.

Сейчас в базе Realt есть одна квартира, которая продается в этом доме. Это трешка на девятом этаже за 125 тысяч долларов. Общая площадь — 86 «квадратов», 50 из них жилые. Кухня занимает 12 квадратных метров. В квартире нет несущих стен, это значит, что сделать перепланировку будет проще.

Санузел в квартире раздельный. В туалете есть умывальник и тот самый мусоропровод. Есть два балкона на разные стороны. На этаже две квартиры, есть подвал. В доме в 2022 году был капремонт.

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