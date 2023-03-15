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В оккупированной Керчи вспыхнул масштабный пожар

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  • 15.03.2023, 14:32
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В оккупированной Керчи вспыхнул масштабный пожар

Огонь бушует на территории бывшего железорудного комбината.

Во временно оккупированной Керчи на западе Крыма сегодня, 15 марта, сообщают о сильном пожаре. Огонь вспыхнул на территории бывшего железорудного комбината.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«В районе бывшего завода ЖРК в Керчи сильный пожар», - говорится в сообщении.

Сейчас бывший Камыш-Бурунский железорудный комбинат не работает. Однако в сети предполагают, что его могли использовать как склад.

Напомним, вчера утром в оккупированном Симферополе произошел пожар на складе.

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