Пригожин и пустота 2 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

15.03.2023, 14:54

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Сергей Ильченко

На чем помирятся Китай и США.

В Китае завершился трансфер власти Си Цзиньпина, от второго срока к третьему: 10 марта Си в третий раз был избран Председателем КНР. Это совсем другая должность, не дублирующая пост генсека КПК. Да, обе должности может совмещать один человек, и Си их уже совмещал два срока подряд. Но совмещать их можно по-разному.

Трансфер Си Цзиньпина

Иными словами, трансфер власти Си был предрешен по факту, но не по форме, и не был чистой формальностью, поскольку второй и третий сроки китайского лидера – разные эпохи. С разными целями, инструментами и кадровой политикой. С разными Си Цзиньпинами, если говорить о нем, как о функционере в рамках системы, а не о частном лице, до которого никому нет дела. Разницу несложно заметить: если в совместном заявлении Си Цзиньпина-2 и Путина до начала вторжения в Украину, по итогам встречи в Пекине перед открытием Олимпиады, 04.02.22 г., стороны заявили о поддержке многополярности, то на XX съезде КПК в октябре 2022, Си Цзиньпин, вступая в процесс перехода к эпохе Си-3, заявил, что видит будущее биполярным. Россия в число полюсов уже не вошла, а мнение Путина после 24.02 Си уже не интересовало.

Вместе с тем, трансформация Си Цзиньпина из Си-2 в Си-3, с октября по март, вовсе не была внутрикитайским процессом под аппаратным ковром. Напротив, она проходила очень открыто, для тех, кому это по рангу. Ее уточняли в ходе международных контактов Си, включая контакты с президентом США Байденом и лидерами стран ЕС. А с Путиным Си встречаться уже не стал. После 24.02.22 ранг и уровень компетенции кремлевского диктатора в глазах Си Цзиньпина резко понизились.

Трансфер Пригожина

Тем временем в России глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о намерении баллотироваться в 2024 году в президенты Украины. Конечно, фигуры Си и Пригожина несравнимы по масштабу, но обе являются частями паззла, который мы сейчас пытаемся сложить.

Итак, Пригожин заявил о претензиях на украинское президентство, и о намерении конкурировать на выборах с Зеленским и Порошенко. Этим заявлением он, в своей обычной дурашливой манере, когда все можно свести к неудачной шутке тупого наемника, потроллил Кремль, напомнив ему о неспособности что-либо изменить в Украине с помощью грубой силы. У самого же Пригожина, если вспомнить его ранние заявления, «есть свой план», но «время говорить о нем еще не настало».

Развивая тему участия в украинских выборах, Пригожин пообещал, что, если он их выиграет, «все будет хорошо, снаряды будут не нужны». «Снаряды будут не нужны» – очевидный ремейк лозунга Зеленского на выборах 2019 года: мол, «надо просто перестать стрелять», и столь же очевидный троллинг уже украинского руководства.

Конечно, ЧВК «Вагнер» – террористическая организация, а сам Пригожин – военный преступник, и один из будущих обвиняемых на Международном трибунале над Россией. Но только если доживет, не спрячется где-нибудь в африканской глубинке или не станет чрезвычайно полезным сукиным сыном. Последний вариант интереснее лежания в черном мешке или кормления малярийных комаров, и к нему Пригожин, как человек практичный, и должен стремиться.

Зачем Пригожин раскручивает себя в России, и, отчасти, за ее пределами, на уровне рядового обывателя, того «глупинного народа», который никуда не денется и нисколько не поменяется при любой власти? Очевидно, в связи с его планами, ему нужны поддержка и симпатии, прежде всего, в низах, а не на аппаратном уровне. На российском аппаратном уровне такой эпатаж может только нажить Пригожину новых врагов, которых и так в избытке. Но зачем Пригожину такая популярность?

Одни комментаторы говорят, что Пригожин хочет красиво проиграть Путину на президентских выборах 2024 года, на уровне от 17% до 27%, и нарастить, таким образом, свой политический вес. Допустим, что это так, но куда ему потом идти с таким весом? Другие предполагают, что Пригожин начал готовиться к думским выборам 2026 года. Одно не исключает другого, но зачем ему это?

Трехлетняя многоходовка ради кресла в ГД? Слишком сложно, и, опять же, зачем? Пригожинские амбиции настолько серьезнее, что он не захотел реализовывать их в составе ЛДПР. Хотя мог бы пробиться и на место №1 в партии, потеснив скучного Леонида Слуцкого, либо поделив с ним власть. Слуцкому неуютно на первой линии, получив необходимые гарантии, он легко ушел бы во вторые номера, занявшись внутрипартийными делами, и позволив Пригожину блистать в лучах публичной славы. Такой тандем был бы выгоден им обоим, и Пригожин, играя в паре, постепенно затмил бы Жириновского. У покойного сына юриста все-таки не было ни ЧВК, ни африканского золота, урана и алмазов – а у Пригожина они есть. И Пригожина в ЛДПР позвали. Возможно, и из финансовых соображений, ибо касса ЛДПР выпотрошена старшим сыном Владимира Жириновского, Игорем Лебедевым, прихватившим ее с собой в Майами – но финансовые вопросы, в конце концов, могли быть обсуждаемы. Пригожин же не просто не захотел ничего обсуждать, а еще и хайпанул, отказав в предельно грубой форме и взорвав все возможные мосты на будущее. Зачем? Может быть потому, что в пригожинском будущем никакой ЛДПР вообще нет?

Получить же кресло в ГД как независимый депутат Пригожин может даже осенью, выставив себя на довыборы по вакантному симферопольскому округу №19. Будет удивительно, если он их проиграет. Возможно и выставит, и положит в карман депутатский мандат, просто чтобы был, вместе с возможностью выступать с думской трибуны, но в масштабе игры, которую он ведет, это будет проходным шагом. Затевать ради него масштабный пиар нет никакого смысла. Тогда зачем?

Подготовить к 2026 году свой партийный проект с нуля? Возможно, но, опять же, зачем, если Пригожин мог сесть на готовый и крепкий проект ЛДПР, за те же три года перестроить его под себя, и занять в российской политике нишу, оставшуюся от Жириновского, никем пока не занятую. Более того, никаких претендентов, кроме него, на эту нишу не видно. Впрочем, зачем Пригожину эта ниша? Что бы он в ней делал?

В российском политическом поле Пригожин, по факту присуствует лишь как очень специфическая фигура, на специфической позиции. В военное время уход с нее даже в лидеры думской фракции №2 был бы для него явным дауншифтингом, а главой фракции №1, ЕР, его не поставят по многим причинам, и, к тому же, это определенно «не его». Преемником Путина Пригожин тоже не будет, не тот масштаб.

А, если речь о послевоенном мире? Тут все зависит от того, каким этот мир будет, и будет ли в нем ГД РФ, а в ней — фракция №2.

Как бы то ни было, сегодня фигура Пригожина выпадает из существующей системы, а он не желает прогибаться под эту систему, демонстрируя свою амбициозность и дерзость. То есть, рассчитывает прогнуть систему под себя.

Трансфер Китая

Отвлечемся ненадолго от российских интриг, и вернемся в Пекин, где завершилось формирование новой власти эпохи Си-3. Ключевые должности в правительстве получили чиновники, чья деятельность была ранее связана с ростом военной мощи Китая, и с опытом работы с Россией, и в регионах по соседству с ней. В армии на первый план вышли представители сухопутных войск, потеснив авиацию и десантников. Новый премьер Ли Цян, сменивший с 11 марта Ли Кэцяна, на пресс-конференции по случаю вступления в должность, заявил, что КНР будет продвигать сотрудничество через Тайваньский пролив на основе принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года, подчеркнул необходимость крепких торговых связей с США, поставил под сомнение идею экономического, и, по умолчанию, технологического барьера между двумя странами, и отметил, что экономики США и Китая тесно переплетены.

Высказывания Ли несколько контрастируют по тону с критикой Си Цзиньпина в адрес США и других стран, «пытающихся сдерживать Китай», звучавшей на втором сроке Си, хотя и не вступают с ними в смысловое противоречие.

Что же до Си Цзиньпина, то его, в рамках окончательно сформированной концепции третьего срока, мы пока толком и не слышали. Но скоро услышим, причем, из Москвы: он планирует посетить Россию для встречи с Путиным уже на следующей неделе. По неофициальным, но надежным данным Си привезет пакет совместных проектов и инвестиций на сумму до триллиона юаней (около $150 млрд. но в юанях) на срок до 10 лет. Это означает качественный пересмотр отношений с РФ, поскольку сейчас сумма инвестиций из КНР в Россию очень мала.

Много это или мало – срок в 10 лет? Для сравнения: ирано-китайская программа сотрудничества, подписанная в марте 2021, и обновленная в феврале года нынешнего, рассчитана на 25 лет. Но Россия после начала «СВО» приобрела нездоровый вид, и планировать сотрудничество с ней больше, чем на 10 лет, в Пекине сочли нецелесообразным. А что будет потом?

Трансфер России

Будущего России в дальней перспективе не видят не только в Пекине. К мысли о неизбежности и благотворности ее распада, хотя и сопряженного с рисками, мало-помалу приходят и на Западе. Эта мысль пока не стала стратегией, но вплотную подошла к этой черте. Из последних по времени мнений такого рода можно вспомнить высказывание французского генерала Мишеля Яковлеффа, экс-заместителя командующего силами НАТО в Европе, о том, что НАТО уже сейчас нужно готовиться к распаду РФ.

По мнению Яковлеффа, распад/ раздел РФ неизбежен, и будет более кровав, чем распад СССР, поскольку в дележ территорий и активов, по факту, вмешаются три армии: ВС РФ, МВД и ФСБ, а также мелкие игроки, в лице кадыровцев, вагнеровцев, других ЧВК и частных армий олигархов. Яковлефф сравнил ситуацию с Ливаном 1973 года, с поправкой на масштаб и наличие ЯО.

Судя по всему, из Пекина, Вашингтона и Брюсселя (а также из Анкары, но Турция меньший по масштабам, хотя и очень динамичный игрок) перспективы РФ видят примерно одинаково. Такое общее видение может стать отправной точкой для достижения договоренностей о долгосрочном сотрудничестве, выстроенном вокруг России. Более того, похоже, что в общих чертах стороны уже договорились. Естественно, без участия Москвы, до которой принятые решения будут доводить по мере надобности. Впрочем, не обязательно, что и до Москвы, поскольку на территории РФ очень скоро могут возникнуть и другие центры принятия (но не выработки!) решений.

Контуры компромисса видны примерно следующие:

Тема Тайваня замораживается;

Китай широко инвестирует в Россию, не нарушая санкции и оговаривая гарантии безопасности для инвестиций. После обрушения России он берет под контроль зону своих инвестиционных интересов, при полном понимании Запада. Тут уместно вспомнить карту в кабинете Буданова и ориентироваться по ней.

Вот, кстати о картографии: Министерство природных ресурсов КНР предложило указывать на географических картах исторические границы Китая, и в скобках — аутентичные китайские названия. В частности, Владивосток-Хайшеньвай; Уссурийск-Шуанчэнцзы; Хабаровск-Боли; Благовещенск -Хайланпао; Сахалин — Куэдао; Нерчинск — Нибучу; Николаевск-на-Амуре – Мяоцзе, и т.д.

Запад РФ уходит под внешнее управление Запада с участием Украины (снова смотрим карту). В центральной части бывшей РФ начинается государственное строительство на основе национального возрождения малых народов, под крышей гибкого западно-китайского компромисса. Именно тут, при некоторой ловкости, сможет реализовать свои амбиции и Евгений Пригожин.

Повар Путина и сибирские пельмени

Вернемся к обсуждению главы «Вагнера». Мы уже выяснили, что:

Его политические маневры, вероятно, нацелены на место в послевоенном мире. Сейчас Пригожин занял средне-сильную позицию, и не намерен усиливать ее, поступаясь свободой маневра между группами больших игроков в рамках существующей в России системы. Из этого следует, что Пригожин прогнозирует ее распад, и минимизирует связи с ней, чтобы не потащить с собой хвост из ушедшей эпохи, который в новые времена станет ему только помехой. Отсюда и подчеркнуто антисистемная позиция;

На свой нынешний статус террориста Пригожину, в общем, плевать.

Теперь прикидываем варианты и пределы изменения политической системы в России, сохраняющей цельность… и не находим там места для Пригожина, при любом ходе событий. И, тогда, пазл, наконец, складывается: Пригожин делает ставку на распад России и длительный хаос, что откроет возможности отпущения былых грехов тем, кто сумеет создать из этого хаоса какое-то подобие порядка. Хотя бы на части бывшей российской территории.

Иными словами, Пригожин и в самом деле хочет быть президентом, и не меньше. Но, разумеется, не Украины и не России, а страны, которой пока нет, но, которая, по его мнению, может возникнуть уже завтра. Проблема в том, чтобы ее существование в итоге признали как приемлемый компромисс и Запад, и Китай, и Турция, и другие осколки России. Это должно гарантировать трансфер Пригожина из террориста в сукиного сына, полезного для крупных игроков.

Смотрим географию центров по вербовке наемников и клубов юных «вагнерят», которые ЧВК «Вагнер» открывает вроде бы «по всей России» — и видим, в основном, Сибирь. Сравниваем с картой Буданова – и находим только одно несоответствие: большой интерес Пригожина к Петербургу. Но очень локальный, без претензий на Ленинградскую область — да, она и сейчас Ленинградская. Скорее всего, в Петербурге Пригожин планирует сыграть в ближне-средней перспективе, как раз до 2026 года, а Сибирь – это его средне-дальнесрочный проект. Журавлева читали? Нет? Зря. А, Пригожин, похоже, читал.

Одинок ли Пригожин в своих планах? Нет, перспектива распада России слишком очевидна, и подготовка частных армий, которые затем, по замыслу их владельцев, отвоюют им новые государства, идет полным ходом. Вот и Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о намерении создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе. Все думают, что Рамзан вот-вот помрет, а он строит планы на новую жизнь. Впрочем, список частных армий, которые сейчас формируются, чтобы завтра начать делить Россию – отдельная история. Но Пригожин в этом списке лидирует. Пока, во всяком случае.

Конечно, большую часть таких армий/ банд в итоге признают лишними, и зачистят общими усилиями войск КНР и западной коалиции. Костяк последних на земле составят объединенные польско-украинские силы. С Украиной понятно, а Польша сейчас строит самую большую, в 300 тысяч человек, сухопутную армию в Европе, разворачивает производство новейших танков по южнокорейской лицензии и делает еще много интересного в этом направлении. Ну а США традиционно предоставят свои ВВС.

Ни о какой войне с Россией при этом не будет и речи. Россия, в очередной раз прогнившая, обрушится сама, под собственным весом. Речь пойдет лишь о демонтаже опасных руин и их новой застройке. И о компромиссе между застройщиками, поскольку при таком размере площадки проще и выгоднее договориться, чем воевать.

Кстати, после визита в РФ, Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским, – об этом сообщил The Wall Street Journal. Это будет их первый разговор после начала СВО.

Такова, насколько можно судить, актуальная повестка на ближайшие годы. На фоне ее неотложности Тайвань и его проблемы никуда не уплывут и смогут подождать несколько лет и даже десятилетий. Не исключено, что в рамках новой политической географии они разрешатся сами собой, вообще без конфликтов, и ко всеобщему удовлетворению новых игроков.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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