В Польше археологи нашли элитарные артефакты 11 века 15.03.2023, 15:04

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Сокровища принадлежали рыцарям.

Археологи нашли коллекцию «элитарных» артефактов 11-12 веков в северо-центральной Польше. По мнению ученых, эти находки указывают, что когда-то на этом месте был рыцарский двор.

Раскопки в польской деревне Даромин, Свентокшиское воеводство, проводила археологическая ассоциация «Szansa». В ходе исследований археологи обнаружили множество артефактов времен Средневековья, указывающих на то, что в окрестностях Даромина мог быть рыцарский двор, сообщают Heritage Daily.

Как сообщают исследователи, на раскопках нашли разные артефакты: монеты, украшения, предметы быта, части конского снаряжения и фрагменты керамики. В частности, доктор Марек Флорек из Института археологии Университета Марии Кюри, привел следующие находки: «Монеты, в частности денарий Болеслава Смелого, украшения из серебра, свинца и медных сплавов, бронзовые кресты, предметы повседневного обихода, такие как ножи, свинцовые и железные гири, покрытые бронзой, милитария и элементы конного снаряжения».

Кроме местных предметов, также обнаружили артефакты, которые, скорее всего, из региона Карпатской Руси или Прибалтики. Речь идет о крестах с эмалями, кольцах из медной проволоки, серебряных украшениях и накладке с изображением всадника.

Доктор Флорек предполагает, что в окрестностях села в XI-XII веке нашей эры мог быть рыцарский двор, поскольку некоторые из находок являются «элитарными». Это подтверждается наличием гирек, покрытых бронзой.

«Из рассказов Ибрагима ибн Якуба, еврейского купца из Испании, добравшегося до польских земель в 1060-х годах, мы знаем, что Мешко I должен собирать налоги в виде весов и использовать их для выплаты зарплаты своим людям. Поэтому, если в Даромине в XI-XII веках существовал рыцарский двор, их наличие, а также элементы вооружения и элитные предметы не должны удивлять», — добавил Флорек.

Также на это указывают найденные здесь свинцовая булава и небольшое бронзовое изображение лошади.

«Булавы в раннем Средневековье, как и позже, были не только оружием, но и символом военного могущества. С другой стороны, небольшое изображение лошади из бронзы, вероятно, является декоративным элементом так называемой шпоры лютомирского типа (название происходит от места обнаружения могильника рубежа Х -ХІ в., где впервые найдены украшенные таким образом шпоры). Такие шпоры носили рыцарские элиты раннего государства Пястов», — отметил археолог.

Среди артефактов Флорек выделил свинцовый кулон с шаблонным изображением человека с одной стороны и неустановленным изображением с другой. Как он сообщил, ничего подобного никогда не находили среди древних или средневековых артефактов на территории Польши.

Также, на месте раскопок исследователи обнаружили более древние находки, в том числе фибулу и римские динары. Все находки хранятся в Сандомирском отделении Воеводского управления охраны памятников в Кельце. После изучения их передадут в Музей замка в Сандомире для экспонирования.

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