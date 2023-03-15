«В один момент Путин очень сильно сдал и постарел» 11 15.03.2023, 15:11

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Главу Кремля «выбило из колеи».

Серия тяжелых стрессов за год войны с Украиной не прошла безболезненно для 70-летнего Путина.

В социальных сетях продолжают активно обсуждать встречу путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, во время которой пресс-служба Кремля сняла российского президента с близкого расстояния, сообщает dialog.ua.

Пользователи обратили внимание на глубокие морщины на лице Путина, которые обычно тщательно маскируют, пытаясь придать кремлевскому диктатору более моложавый вид. Он опух и потолстел за год, прошедший с момента вторжения.

Однако во время встречи с Кадыровым Путина продолжительное время снимали с близкого расстояния, заметив не только изменения во внешности, но и в поведении.

По мнению пользователей, Путин сильно постарел и сдал за последний год, прошедший с момента вторжения российской армии в Украину. Большое количество провалов, разгромов и потерь россиян нанесло урон здоровью Путина, который, по мнению западных СМИ, за 12 месяцев превратился в главного неудачника 2022 года.

Серия тяжелых стрессов не прошла безболезненно для 70-летнего Путина, который сильно сдал и на глазах стремительно превращается в утомленного старика. Примечательно, что Кадыров старался не смотреть в глаза Путину, что также попала на видео.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон также признался, что он всегда пристально наблюдает за Путиным, следит за малейшими его движениями, мимикой, жестами, взглядами, походкой и т. д. И до недавнего момента он считал, что у лидера РФ нет двойников, а также все в порядке со здоровьем. Но последняя встреча Путина с Кадыровым ошеломила журналиста.

«Вчера я впервые это увидел и хочу зафиксировать: то ли он был раздавлен, то ли подавлен, но это был не тот Путин. В один момент он очень сильно постарел. Вдруг впервые он опал. Он не держал лицо», – заявил Гордон во время совместного стрима с Алесей Бацман.

Затем журналист предположил, отчего Путин может так плохо выглядеть. Первый вариант – это серьезная болезнь, которая прогрессирует (возможно, рак). Но об этом нам можно только мечтать, добавил Гордон.

Второй вариант заключается в том, что Путин мог получить какие-то плохие сигналы от Запада.

«Вот это способно выбить его из колеи. Выглядел он отвратно. Всех призываю посмотреть видео встречи Путина с Кадыровым», – обратился журналист к украинцам.

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