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Европарламент призвал освободить Полину Шарендо-Панасюк, Алеся Беляцкого и Анджея Почобута

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  • 15.03.2023, 15:10
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Европарламент призвал освободить Полину Шарендо-Панасюк, Алеся Беляцкого и Анджея Почобута

Обвинения должны быть сняты, а политзаключенным выплачены компенсации.

Европейский парламент принял резолюцию о «Продолжающихся репрессиях в Беларуси», сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

Депутаты Европейского парламента выступили с осуждением многочисленных нарушений прав человека в Беларуси, продолжающихся репрессий, принятия новых репрессивных законов.

Отдельно упоминается случай политической заключенной, активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк: ужесточение режима содержания, произвольное продление срока заключения, нарушение права на переписку, лишение свиданий с родственниками.

В центре внимания парламентариев — приговоры, вынесенные журналисту Анджею Почобуту, а также лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому и его коллегам по правозащитному центру «Вясна». Европарламент призывает к их немедленному освобождению со снятием всех обвинений и выплатой компенсации.

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