В Беларусь на смену рекордному теплу идут холода? 1 15.03.2023, 15:30

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Прогноз погоды на середину марта.

В Беларуси в середине марта резко потеплело. Так, на десятках метеостанций установлены температурные рекорды. Но скоро нас снова ждут холода? Журналисты telegraf.news узнали прогноз погоды на 16-18 марта.

Теплее всего 14 марта было в Бресте — 17°С (ранее рекорд зафиксировали 16,1°С в 2011 году).

В Минске же в этот день рекорд температуры установлен в +12.3°С (предыдущий в +11.7°С был в 2014 г.).

Однако, по данным синоптиков, уже 15 марта в Беларусь «пройдет холодный фронт, за которым к нам зайдет более соответствующий сезону воздух».

Похолодает сразу градусов на 10–15°. Осадков на фронте не много, но зато в виде дождя со снегом.

Прогноз погоды в Беларуси на 16-18 марта от Белгидромета

По данным специалистов Белгидромета, в четверг, 16 марта ночью во многих районах, а днем по юго-востоку Беларуси сохранится влияние фронтального раздела, днем в западных и центральных районах погоду страны начнет определять область повышенного атмосферного давления.

Синоптики ожидают облачную с прояснениями погоду.

Ночью и утром преимущественно в центральных и восточных районах, днем по юго-востоку республики пройдут снег, мокрый снег, и дождь. Также ночью и утром ожидают туман и налипание мокрого снега, а на дорогах местами гололедицу.

Ветер северный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха ночью составит -4..+2°С, днем +2 ..+8 °С.

В пятницу 17 марта погоду Беларуси будет переменная облачность. Осадков почти не предвещают: только ночью по юго-востоку может пройти небольшой снег, мокрый снег.

Температура ночью опустится до 0..-6°С, при прояснениях до -10°С. Днем воздух прогреется от +1°С по северо-востоку до +9 °С по юго-западу страны.

В субботу 18 марта в Беларуси синоптики также прогнозируют переменную облачность, почти без осадков.

Ночью температура будет колебаться от +1°С по западу до -7 °С по востоку страны, при прояснениях ожидается понижение до -8 ..-12°С. Днем же воздух прогреется до +5.. +11°С, в юго-западных районах республики до +13°С.

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