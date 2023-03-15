«За один зимний месяц уходило до 1000 кВт энергии» 15.03.2023, 15:56

Белорусы рассказали, сколько стоит отопить частный дом под Минском.

Несколько лет назад Аня и Саша сменили съемную квартиру в Минске на собственный загородный дом. Молодая пара купила уютный «каркасник» в 15 километрах от столицы и переехала в новое жилье в начале зимы. С тех пор ребята прожили там 2 полных года и 3 отопительных сезона. Сколько стоит обогреть дом в морозы? И выгоднее ли там жить, чем в квартире? Ребята поделились своей бытовой математикой с Myfin.by.

«Мы влюбились в этот дом, как только увидели объявление»

Аня и Саша учились на одном курсе журфака БГУ. После выпуска из университета в 2017 году стали жить вместе: сначала снимали квартиру в Курасовщине, а потом переехали в район Тракторного завода. Сразу после того как ребята въехали в чужое жилье, они задумались о покупке своего. И прожили в режиме пассивных поисков 3 года. Чем больше жили в съемной квартире, тем чаще проводили вечера на сайтах по покупке недвижимости.

За это время пара поняла, что они не очень хотят жить в квартире: во-первых, цены на такое жилье в Минске неоправданно высокие. Во-вторых, героям хотелось иметь побольше свободы и какую-то личную территорию на улице. Летом 2020 года нашелся подходящий вариант – в садовом товариществе недалеко от Минска.

– Мы вообще не знали, как много СТ существует под Минском, да и в Беларуси в целом, – говорит Аня. – И, если честно, не планировали покупать дом в такой локации. Но как только увидели это объявление, влюбились с первого взгляда и сразу же поехали его смотреть. Дачный домик впечатлил нас своим внешним видом, аккуратным участком и месторасположением: в красивом лесу, но в 20 минутах езды от города.

Аня и Саша ударили по рукам с владельцами недвижимости почти сразу, но заехали только в декабре 2020 года. Так дачный домик стал их постоянным местом жительства.

«Только после переезда узнали, что такое влажность и почему нужно следить за температурой»

Дом в СТ «Экран», который купили молодые люди, построен по старой каркасной технологии больше 30 лет назад. В нем два этажа по 35 «квадратов» каждый. На первом этаже находится небольшой камин. Общая территория участка – чуть больше 4 соток.

Уже в этом веке к нему доделывали пристройку с теплым полом. И в целом его несколько раз обновляли. Например, доутепляли стены минватой и специальной мембраной до толщины в 200 мм. Прошлые владельцы, которые тоже жили круглогодично, проделали аналогичную манипуляцию с крышей. Но несмотря на то, что строение досмотренное, Аня и Саша почувствовали колоссальную разницу между жизнью в квартире и в доме:

– Только после переезда мы узнали, что такое влажность и почему нужно следить за температурой, – объясняет основные детали Саша. — С влажностью здесь гораздо лучше, она всегда стабильна и находится в пределах 50-60%. Тогда как зимой отопление в квартире сильно сушит воздух. У родителей на 7-м этаже в квартире, например, 15-20% влажности. Но, с другой стороны, свой дом нужно топить. К этому привыкали долго. Первое время кайфовали от процесса: сидишь ты у камина, греешь свои бока и смотришь на красивый огонь. Но к следующей зиме это стало нормой или даже обязательством. Хотя у нас есть и электрическое отопление с помощью конвекторов. Но в любом случае зимой мы в одной футболке ходим редко.

«За 5 кубов дров березы и ольхи отдали 370 рублей»

В первую зиму новоселам повезло: отец Саши привез на микроавтобусе немного сухих березовых и дубовых дров, которых хватило до февраля 2021. Ребята учились «чувствовать» дом и топиться правильно. Первое время совершали ошибки, например сильно перетапливали помещение (свыше 30 градусов тепла) и потом вынуждены были его проветривать. В итоге нашли баланс и научились держать температуру внутри на уровне 20-25 градусов. Для этого приходилось подтапливать дом дважды: ранним утром на протяжении часа и вечером, когда в топку отправлялось всего несколько поленьев. А на ночь включались конвекторы с термостатами.

В конце первого отопительного сезона ребята впервые заказали колотую древесину сами: за 5 кубов смеси березы и ольхи они отдали 370 белорусских рублей (около $140 на момент покупки – прим. Myfin.by). Ее, впрочем, почти полностью сожгли за весну и лето, когда наступил сезон шашлыков и посиделок у костра:

– В сентябре 2021 года нашли более выгодное предложение и договорились с одной лесопилкой на доставку горбыля (боковая часть бревна, которая потеряла товарный вид во время резки). Закупили 12 кубов влажной древесины за 180 белорусских рублей (чуть больше $70). Дров было слишком много: они бы просто не поместились в нашу дровницу. К тому же их нужно было самим пилить. Поэтому мы разделили этот объем с нашими друзьями из соседнего СТ и возили их оттуда, когда ездили в гости.

На этих дровах ребята прожили полтора отопительных сезона – с ноября 2021 по апрель 2022 и с ноября 2022 по январь 2023. А в этом году стали возить древесину из поездок к родителям в Речицу:

– В общем, балансируем на комфорте и экономичности, – резюмирует Саша.

«250 рублей – это максимум за отопление и работу всех электроприборов зимой»

Главная особенность жизни в доме в холодное время – это то, что нельзя точно просчитать цену «коммуналки». Все-таки она зависит от холодов и желаемого уровня температуры в помещении. Но ребята приводят примерные средние расчеты за 3 зимы, во время которых были как сильные морозы, так и «классическая» белорусская температура от -5 до +5 градусов:

– Цена за дрова на сезон зависит от того, готовы ли вы вкладывать в них свое время. Если да, то можно запариться и найти ненужную древесину на пилораме. В таком случае по нынешнему курсу придется отдать 200-300 рублей за 10-12 кубометров и хорошенько попотеть, чтобы их распилить и сложить (зато хватит на 2 зимы). Если нет, можно заказать сразу колотую березу или дуб, но здесь за 4-5 кубов россыпью отдадите минимум 350 рублей – и то, если сможете найти такой вариант. Этого также хватит на весь сезон.

К этой сумме нужно добавить расходы на электрическое отопление. В доме Ани и Саши стоит 4 конвектора общей мощностью 6 кВт. Также много другой бытовой техники: теплый пол, духовка, плита, бойлер, посудомойка, стиральная машина, телевизор и 2 ноутбука. Последние включены постоянно, потому что ребята работают из дома:

– Максимум за месяц выходило 1000 кВт. Это около 240 рублей по нынешнему тарифу, хотя когда мы «наматывали» столько электричества, оно стоило по 19 копеек за кВт и обходилось в общем в 190 рублей, – считает Саша. – Добавляем к этой цифре 40-60 рублей за дрова (если считаем, что отопительный сезон длится 5 месяцев в году) и получаем 230-250 рублей за отопление и работу всех электрических приборов и подачу воды из скважины в самый холодный месяц в году. Но обычно эта цифра ниже: получается около 170-180 рублей максимум.

Насколько сопоставимы эти цифры с «коммуналкой» в квартире, каждый решит сам для себя. Но Аня и Саша приводят в пример такое сравнение: их друзья арендуют 3-комнатную квартиру в Пинске аналогичной площади. И платят за все услуги 150 рублей в зимнее время:

– То есть зимой у них выходит немного дешевле. Но летом у нас не бывает больше 40 рублей за электричество. То есть, если смотреть цифры за год, все получается сбалансировано, – говорят ребята.

Прожив 3 зимы в загородном доме в садовом товариществе, ребята абсолютно не пожалели о сделанном выборе:

– Мы рады, что все сложилось в пользу частного дома. Мы распробовали такую жизнь, нам понравилось. Теперь, зная, где можно ее улучшить, мы хотим отдать наш домик в хорошие руки и активно смотрим в сторону расширения жилплощади, – сказала напоследок Аня.

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