«Как только Лукашенко начнет более активно участвовать в войне, его дни будут сочтены» 3 15.03.2023, 16:12

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Интервью с командиром минометного расчета батальона «Волат» полка Калиновского, воюющего в Бахмуте.

Командир минометного расчета батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского с позывным «Салам» с передовых позиций Бахмута под звуки взрывов рассказал, зачем он в Украине и что думает о будущем Беларуси и России.

«В Украине сейчас идет борьба за свободу во всем регионе», - считает боец.

«Если мы победим Россию, у нас есть шанс построить новое, более свободное, белорусское общество», - уверен «Салам». По его мнению, каждый ответит за свои преступления.

«Как только Лукашенко начнет более активно участвовать в войне, его дни будут сочтены», - уверен «калиновец». Полное интервью с бойцом смотрите в видео:

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