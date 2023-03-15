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У белорусских журналистов из региональных изданий проходят обыски

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  • 15.03.2023, 16:33
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У белорусских журналистов из региональных изданий проходят обыски

Сообщается о задержаниях.

Сегодня утром в Вилейке прошел обыск в доме главного редактора «Рэгіянальнай газеты» Александра Манцевича, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

С Александром и его женой Ниной Манцевич пропала связь. Где они сейчас, неизвестно.

«Рэгіянальная газета» — ведущее негосударственное общественно-политическое издание Молодечно и региона. В 2022 году власти признали материалы сайта издания «эстремистскими материалами», с тех пор издание выходит в социальных сетях.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что обыск прошел в редакции газеты «Инфо-Курьер» в Слуцке. Сотрудники издания были задержаны.

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