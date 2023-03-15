«За лживой улыбкой Лукашенко скрывается глубокое презрение ко всему китайскому» 6 15.03.2023, 16:55

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О колхозном расизме и ксенофобии.

Товарищ Си Цзиньпин направляется в Кремль. Разговор предстоит непростой, но достаточно принципиальный. Несмотря на то, что война ослабляет россию, стабильный транзит сейчас более важен. И равным образом оказаться на стороне проигравшего Пекин себе позволить не может, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Нужно более активно склонять к завершению войны или хотя бы заморозке конфликта. Тем более что есть повод для оптимизма - успешное принуждение к переговорам Ирана и Саудовской Аравии.

С большой долей вероятности можно ожидать, что и синепалый синегуб в ближайшие две недели наведается в Кремль за новыми инструкциями в свете китайских вводных. Именно так Китай вводит окурку, а тот синепалому.

Кстати, на фоне заверений в дружбе с товарищем Си Жози вспомнила эпизод из далекого 2011 года. Будущий пока бессменный руководитель Китая готовился к вступлению в должность и совершал региональное турне. Одним из пунктов на карте был Минск. Синепалого синегуба очень долго уговаривали встретиться с Си, потому что встречаться «с китайской пустышкой» не царское дело.

Много усилий было предпринято, чтобы убедить встретиться с тем, кто по китайской традиции через полгода примет бразды правления этой страной. Цитата из тех времен: «Есть ХуЦзиньтао), нах… мне не упал какой-то Си». Вот так начиналась «искренняя дружба». По иронии судьбы именно Си нарушит партийное правило, а товарища Ху под молчание зала выведут из зала, не дав зачитать доклад на съезде ЦК КПК.

В любом случае за лживой улыбкой синепалого синегуба скрывается глубокое презрение ко всему китайскому. Колхозный расизм и ксенофобия в равной степени относится и к другим «друзьям навек»: иранцам, венесуэльцам, зимбабвийцам и московитам.

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