Потепление и дожди превратили улицы Борисова в реки

Потепление и дожди превратили улицы Борисова в реки3
- 15.03.2023, 17:07
- 1,410
Жители города жалуются на коммунальные службы.
В Борисове потепление и дожди превратили снег в наводнение. Жители города рассылают видео в телеграм-каналы, жалуются коммунальным экстренным службам, пишет сайт ex-press.by.
Посмотрите, во что превращаются улицы города. Это ли не стихийное бедствие?
В Борисове регулярно затапливает улицы, в том числе и не так давно отремонтированные Ватутина и Горького.
Ранее ведущий инженер по техническому надзору Управления капитального строительства Борисовского района Евгений Жеметро рассказал, что возле нового автомобильного моста через Березину построены очистные сооружения — для отвода вод с улиц города.
Специалист сообщил, что уже построены части коллектора от перекрестка ул. Гагарина с ул. 50 лет БССР до пересечения ул. Гагарина с ул. Орджоникидзе, а также от пересечения главной магистрали с ул. Толстикова до моста. Однако на участке от Орджоникидзе до Толстикова коллектор еще не готов. Поэтому во время дождей вода попадает в трубы коллектора и поднимается наверх, поскольку стекать ей некуда.
@expressby Борисов. В Печах образовались несакционированные озера. #видеоновости #expressby #borisov #Борисов #печи ♬ оригинальный звук - EX-PRESS.BY