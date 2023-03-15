Потепление и дожди превратили улицы Борисова в реки 3 15.03.2023, 17:07

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Жители города жалуются на коммунальные службы.

В Борисове потепление и дожди превратили снег в наводнение. Жители города рассылают видео в телеграм-каналы, жалуются коммунальным экстренным службам, пишет сайт ex-press.by.

Посмотрите, во что превращаются улицы города. Это ли не стихийное бедствие?

В Борисове регулярно затапливает улицы, в том числе и не так давно отремонтированные Ватутина и Горького.

Ранее ведущий инженер по техническому надзору Управления капитального строительства Борисовского района Евгений Жеметро рассказал, что возле нового автомобильного моста через Березину построены очистные сооружения — для отвода вод с улиц города.

Специалист сообщил, что уже построены части коллектора от перекрестка ул. Гагарина с ул. 50 лет БССР до пересечения ул. Гагарина с ул. Орджоникидзе, а также от пересечения главной магистрали с ул. Толстикова до моста. Однако на участке от Орджоникидзе до Толстикова коллектор еще не готов. Поэтому во время дождей вода попадает в трубы коллектора и поднимается наверх, поскольку стекать ей некуда.

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