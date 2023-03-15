Британский суд вынес решение о долге Януковича перед Путиным 4 15.03.2023, 17:08

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ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

ФОТО: КОММЕРСАНТ

Сумма займа составила три миллиарда долларов.

Верховный суд Великобритании вынес решение по ссуде на 3 млрд долларов, которую Виктор Янукович взял у Владимира Путина осенью 2013 года. Об этом говорится в решении суда, сообщает «Главком».

Верховный суд единогласно решил, что по делу не может быть принято решение в порядке упрощенного производства.

«Это означает, что Украине будет позволено защищать иск о причитающихся по облигациям суммах в суде в Высоком суде», – говорится в сообщении.

Согласно решению, Украина может продолжать защиту на основании того, что заем был взят из-за «угрозы применения силы со стороны России».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение британского суда.

«Украина одержала очередную победу над агрессором – в Верховном суде Великобритании по делу по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов. Суд решил, что защита Украины на основании фактов угроз агрессии РФ должна получить полную процедуру. Справедливость будет за нами!» – написал глава государства.

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