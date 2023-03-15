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«В пункте пропуска «Брест» в зоне ожидания стоит более 97 машин»

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  • 15.03.2023, 17:12
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«В пункте пропуска «Брест» в зоне ожидания стоит более 97 машин»

За час через белорусско-польскую границу проехали всего два легковых авто.

С 10 февраля на белорусско-польской границе остался работать только один пункт пропуска — «Брест». Из-за этого белорусы столкнулись с колоссальными очередями на границе. Сайт Charter97.org решил посмотреть, что пишут белорусы в популярном Telegram-чате про очереди на границе.

Приводим некоторые комментарии:

«В «Мядининкай» очередь домой 50+ машин. Практически не двигаемся».

«На пункте пропуска «Райгардас» в сторону Литвы таможня не работает. За час выпустили одну машину».

«В ПП «Брест» сейчас в зоне ожидания стоит 97+ машин. Еще около 140 до и после зоны ожидания. За час проехало две».

«На прохождение границы с «ватами» с ночи вчера (14.03) до сегодняшнего дня в общей сложности 17 часов».

«У наших на границе каждая машина на весы, через одного рентген плюс весы».

«В ночь с прошлой субботы на воскресенье стояли на пункте «Мядининкай»/«Каменный Лог» больше 10 часов через красный канал. В каждом из двух красных каналов было всего по 10 машин».

А вы или ваши знакомые недавно пересекали границу? Расскажите в комментариях.

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