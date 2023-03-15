Задержания психологов и психотерапевтов: что известно 2 15.03.2023, 18:03

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Хапун может быть связан со взрывом в Мачулищах.

В последние дни в Беларуси массово задерживают психотерапевтов и психиатров. «Наша Ніва» узнала некоторые подробности.

По данным телеграм-канала «Белые халаты», задержано не менее 20 специалистов. Часть из них после допросов отпустили, часть остается под стражей. Во время допросов у специалистов требуют предоставить информацию о «неблагонадежных» пациентах, которые к ним приходили.

Насколько известно журналистам, задержания начались еще на прошлой неделе. Задержания в основном касаются специалистов, которые пользуются в своей работе методами гештальт терапии. К этому сообществу принадлежала и Евгения Точицкая — психиатр-нарколог и психотерапевт, которую государственные медиа и КГБ связывают с Николаем Швецом, обвиняемым в «организации диверсии» на аэродроме в Мачулищах.

Пропаганда утверждает, что Евгения, которая сейчас живет в Польше, помогла Швецу спрятаться в коттедже, туда якобы отвез его друг психотерапевта.

По данным журналистов, задерживают в том числе специалистов, которые есть у Точицкой в друзьях в «Фейсбуке». Как минимум часть задержанных находится в СИЗО КГБ.

Среди задержанных — психолог, телесный терапевт Юлия Бакун. К ней приходили еще 9 марта.

Тем временем сообщество белорусских специалистов по ментальному здоровью, находящихся за пределами страны, выпустило заявление в связи с преследованием коллег. Специалисты отказываются комментировать эти события.

Ранее вступили в силу изменения в законе «О психологической помощи». Сейчас силовикам еще проще получить информацию, составляющую профессиональную тайну.

Сообщество психологов и психотерапевтов заявляет, что эти изменения нарушают базовый принцип конфиденциальности психотерапии: «Важно обозначить недопустимость отдельных положений текущей версии закона. Более того, мы считаем, что таким образом власти дискредитируют нашу профессию саму по себе. Конфиденциальность является основой для развития доверительных отношений между специалистом и клиентом, ее нарушение ведет к пагубным и вредным для ментального здоровья отдельного человека и общества в целом последствиям: увеличению тревожности, агрессивности, конфликтности и недоверия, ухудшению криминогенной обстановки, например, большему количеству бытовых преступлений, а также суицидам».

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