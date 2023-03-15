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Экс-тренер солигорского «Шахтера»: Лукашенко — больной человек

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  • 15.03.2023, 18:18
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Экс-тренер солигорского «Шахтера»: Лукашенко — больной человек
Юрий Вернидуб

Многие белорусы поддерживают Украину и не хотят войны.

Главный тренер украинского «Кривбасса», экс-тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб в интервью «Трибуне» рассказал о работе в Беларуси:

— Люди там неплохие, но очень стеснительные. Если бы они захотели, этого Лукашенко уже давно бы не было. Он тоже, как и Путин, больной человек.

Я думаю, что многие белорусы поддерживают Украину и не хотят войны, хотя есть и такие, которые выросли в Советском Союзе и больше поддерживают Лукашенко. Но многие белорусы, особенно молодые, воюют с русскими и помогают Украине, — сказал Вернидуб.

57-летний специалист работал в солигорском «Шахтере» в период с ноября 2019-го по август 2020-го.

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