Европейская ассоциация легкой атлетики приняла решение по участию Беларуси

Европейская ассоциация легкой атлетики приняла решение по участию Беларуси1
- 15.03.2023, 19:05
- 2,158
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину белорусов отстранили от участия в соревнованиях.
Оставить в силе отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований решила Европейская ассоциация легкой атлетики (European Athletics). Бан начал действовать после полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальный сайт организации.
Запрет атлетам из РФ и Беларуси на выступления под эгидой European Athletics будет продолжаться до завершения войны против Украины. Совет ассоциации подтвердил прошлогоднее решение о бане для российских и белорусских спортсменов, персонала и официальных лиц.
«Война имела разрушительные последствия для Украины, поэтому European Athletics как спортивная организация отмечает, что это касается и спортивной инфраструктуры Украины и ее спортсменов. Мы продолжим поддерживать Федерацию легкой атлетики Украины, чтобы ее спортсмены смогли раскрыть свой потенциал, несмотря на трагическую ситуацию», – заявил президент организации Добромир Карамаринов.
Европейская ассоциация легкой атлетики ввела санкции против РФ и Беларуси еще 1 марта прошлого года. Подтверждение курса на сохранение бана россиян и белорусов идет в разрез с намерениями Международного олимпийского комитета вернуть их в нейтральном статусе.