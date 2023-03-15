Белорусский врач рассказал, в чем польза жевательной резинки без сахара 1 15.03.2023, 19:31

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Помогает ли жвачка бороться с кариесом, как обещают в рекламе?

Нередко приходится слышать, что жвачка способна предотвратить кариес. Но так ли это? Об этом рассказал в эфире ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Кариесом называется процесс разрушения зубной эмали у человека, в результате чего может со временем наступить разрушение самого зуба. Особенно сильно портят зубы быстрые углеводы. Вот почему после еды желательно почистить полость рта.

Что касается жвачки — если она без сахара, то действительно эффективно защищает от кариеса, и вот почему.

— Дело в том, что во время жевания увеличивается количество слюны, что мешает формироваться налету и разбавляет кислоту, которая негативно влияет на зубную эмаль, - отметил врач.

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