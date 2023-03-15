закрыть
15 марта 2023, среда, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский врач рассказал, в чем польза жевательной резинки без сахара

1
  • 15.03.2023, 19:31
  • 1,620
Белорусский врач рассказал, в чем польза жевательной резинки без сахара

Помогает ли жвачка бороться с кариесом, как обещают в рекламе?

Нередко приходится слышать, что жвачка способна предотвратить кариес. Но так ли это? Об этом рассказал в эфире ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Кариесом называется процесс разрушения зубной эмали у человека, в результате чего может со временем наступить разрушение самого зуба. Особенно сильно портят зубы быстрые углеводы. Вот почему после еды желательно почистить полость рта.

Что касается жвачки — если она без сахара, то действительно эффективно защищает от кариеса, и вот почему.

— Дело в том, что во время жевания увеличивается количество слюны, что мешает формироваться налету и разбавляет кислоту, которая негативно влияет на зубную эмаль, - отметил врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин
США и Израиль взялись за друга бункерного
США и Израиль взялись за друга бункерного Орест Сохар
О ближайшем будущем Украины и Беларуси
О ближайшем будущем Украины и Беларуси Дмитро Ярош
Были и остались
Были и остались Ирина Халип