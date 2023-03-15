С чем белорусские рыбаки возвращаются с зимней рыбалки 3 15.03.2023, 20:22

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Рыбаки показали свои трофеи.

Весна постепенно набирает обороты — кажется, еще неделя, и с зимней рыбалкой можно будет поставить жирную точку. «Онлайнер» посмотрел специализированные паблики и увидел классный улов белорусских рыбаков. Ниже — парочка ярких примеров.

Начнем со щуки. Вот такой экземпляр весом в 11,8 кг словили на живца и отпустили в Поставском районе. Кстати, напомним, что с 1 марта по 23 апреля в Беларуси введен нерестовый запрет на лов щуки. В Витебской области он введен с 9 марта.

А эта красавица в феврале была поймана в Гродненской области. Вес — 6,020 кг. Рыбак Максим написал у себя в Instagram, что для него на данный момент это рекордная щука.

А этот трофей выловили из реки Друть.

Алексей Юденков на Днепре целенаправленно ловил судака, а в итоге вытянул 7-килограммовую стерлядь и после совместного фото отпустил обратно в реку. Как известно, стерлядь в нашей стране внесена в Красную книгу и ее лов запрещен.

А как вам такой судак весом в 9 кг из Вилейского водохранилища?

Еще один судак-красавец.

А это наш старый знакомый Андрей Казловский. В январе мы публиковали видео, как рыбак общается с огромным сомом, которого после отпускает в реку. В начале марта он в Instagram выставил видео с очередным массивным трофеем. Его рыбак тоже отправил домой — в воду.

Судак из Могилева.

Такого толстолобика Илья Аврейцевич в феврале выловил в черте Минска. Рыба отправлена в Свислочь.

В коллекции Ильи были и другие классные трофеи. Например, вот такой карась на 9 кг.

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