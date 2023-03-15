На могиле автора бело-красно-белого флага установят новый памятник 1 15.03.2023, 20:43

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Клавдий Дуж-Душевский

Теперь на нем будет текст на белорусском языке.

В Каунасе на могиле деятеля БНР Клавдия Дуж-Душевского, который считается автором бело-красно-белого флага, начали устанавливать новый памятник. Теперь на нем есть текст на белорусском языке, которого раньше не было. Торжественное открытие состоится 25 марта, на годовщину провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики, передает «Еврорадио».

БЧБ-флаг был государственным в БНР, а впоследствии и в Республике Беларусь. Под ним проходили массовые протесты в Беларуси в 2020 году.

«Дуж-Душевский был арестован в общей сложности 5 раз — польской, советской (трижды) и немецкой властью. И в сумме провел в заключении около 10 лет, — проводит параллели с нынешним временем житель Каунаса Дмитрий, инициатор реконструкции. — Убежден, что всем нам важно знать о роль Дуж-Душевского в создании БНР. Он оставался белорусом всю жизнь».

Белорусы Каунаса начали сбор средств на благоустройство могилы Дуж-Душевского в прошлом году.

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