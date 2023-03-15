Глава Пентагона раскрыл результаты «Рамштайн-10»
- 15.03.2023, 21:43
- 2,468
Танки от Швеции и не только.
В ходе очередной встречи в формате «Рамштайн» страны-союзники Украины договорились о предоставлении ей новой техники. В частности, ВСУ получат танки от Швеции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время брифинга.
«Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США передадут новые NASAMS (системы ПВО - ред.), Нидерланды также инициируют новые контракты, чтобы новые вооружения поступали в Украину», - рассказал министр обороны.
При этом он добавил, что обязательства обеспечить определенные оборонные нужды Украины взяла на себя Словения.