Развенчаны основные мифы о вредности картошки 15.03.2023, 22:26

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Ее нужно правильно готовить.

Картофель — это овощ, который многими обвинен «во всех смертных грехах». Считается, что от него полнеют, и вообще он не полезен. Но это не совсем так.

Нутрициолог Снежана Ворошилова в Instagram развенчала основные мифы о картофеле.

Основные мифы о картошке

Первый миф — это то, что картофель очень калориен. На самом деле в 100 граммах овоща всего 77 калорий, а это три раза меньше, чем в таком же количестве хлеба.

Больше всего опасен по жирам — жареный картофель, в нем содержится 276 калорий. Чипсы тоже очень калорийны, в них 576 калорий.

Второй миф — это то, что от картофеля толстеют. Все дело в количестве. Если есть картошку в отварном и запеченном виде, вы никогда не поправитесь. Употребляйте 100-150 граммов продукта за раз, тогда ваш вес не будет увеличиваться.

Третье заблуждение, что в картофеле кроме крахмала нет ничего. В овоще есть калий, микронутриенты и витамин С. Лучший вариант получения витаминов — это запекать картошку.

Четвертое неправильное суждение, что картофель вызывает диабет. Это не так. Все дело в количестве и частоте употребления.

Пятый миф состоит в том, что картофель нельзя есть с мясом. Если вы будете употреблять небольшое количество отварного в мундире картофеля или печеного с белками, ничего плохого не произойдет.

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