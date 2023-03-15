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ВСУ приземлили российский дрон, который оккупанты назвали «неуязвим и невидим»

  • 15.03.2023, 22:29
  • 2,098
ВСУ приземлили российский дрон, который оккупанты назвали «неуязвим и невидим»

Фотофакт.

В среду, 15 марта, украинские военные «приземлили» вражеский дрон ZALA 421−16E2, который Россия называла неуязвим и невидим.

Об этом сообщает пресс-служба ОК Север в Telegram.

Российский беспилотник сбили воины 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского.

Бойцы рассказали, что эта модель дрона предназначена для ведения воздушной разведки и наблюдения, а также оснащена камерой и тепловизионным модулем. Продолжительность полета до 4-х часов, высота до 3600 м, расстояние до 35 км, вес 7,5 кг, размах крыла 2,8 м. Этот тип беспилотника может работать в обычном и бесшумном режиме.

«Благодаря слаженной работе военных, эта птица уже свое отлетала. Выговцы бьют точно», — говорится в сообщении.

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