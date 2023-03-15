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Жена оккупанта пожаловалась, что в РФ начали мобилизовать студентов на фронт

  • 15.03.2023, 22:43
Жена оккупанта пожаловалась, что в РФ начали мобилизовать студентов на фронт

Перехват.

Российские власти начали мобилизовать студентов на фронт. Это связано с большими потерями среди личного состава россиян.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

По словам жены одного из оккупантов, ей не нравится, что мужа и его подразделение перебросили в место с более ожесточенными боями. Кроме этого, она жалуется, что в России происходит усиленная мобилизация. Там стали забирать на фронт студентов.

«Читаю целый день, студентов забрали, тех забрали на недостающих позициях, всех опрокидывают», - рассказывает она.

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