Жена оккупанта пожаловалась, что в РФ начали мобилизовать студентов на фронт 15.03.2023, 22:43

Перехват.

Российские власти начали мобилизовать студентов на фронт. Это связано с большими потерями среди личного состава россиян.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

По словам жены одного из оккупантов, ей не нравится, что мужа и его подразделение перебросили в место с более ожесточенными боями. Кроме этого, она жалуется, что в России происходит усиленная мобилизация. Там стали забирать на фронт студентов.

«Читаю целый день, студентов забрали, тех забрали на недостающих позициях, всех опрокидывают», - рассказывает она.

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