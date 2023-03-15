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Глава ЦРУ прилетел в Варшаву

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  • 15.03.2023, 22:51
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Глава ЦРУ прилетел в Варшаву
Уильям Бернс
фото: AFP

Уильям Бернс провел переговоры о безопасности с президентом Польши.

Президент Польши Анджей Дуда в среду встретился с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом.

Об этом сообщила канцелярия польского президента.

«Президент Анджей Дуда встретился в Президентском дворце с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом. Дискуссии касались текущей ситуации в области безопасности», - говорится в сообщении.

На опубликованном фото видно, что Дуду на встрече сопровождали руководитель Управления национальной безопасности Яцек Сивера, а также руководитель президентской канцелярии по вопросам международной политики Марчин Пшидач.

Последняя встреча президента Польши и директора ЦРУ состоялась в ноябре «общей ситуации с безопасностью», в частности в контексте падения ракеты в приграничном городе Пшеводуве.

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