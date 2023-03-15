Глава ЦРУ прилетел в Варшаву

Глава ЦРУ прилетел в Варшаву1
- 15.03.2023, 22:51
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Уильям Бернс провел переговоры о безопасности с президентом Польши.
Президент Польши Анджей Дуда в среду встретился с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом.
Об этом сообщила канцелярия польского президента.
«Президент Анджей Дуда встретился в Президентском дворце с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом. Дискуссии касались текущей ситуации в области безопасности», - говорится в сообщении.
Prezydent @AndrzejDuda spotkał się z Dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej @CIA Williamem J. Burnsem. Rozmowy dotyczyły obecnej sytuacji bezpieczeństwa. pic.twitter.com/dle9fjttNC— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 15, 2023
На опубликованном фото видно, что Дуду на встрече сопровождали руководитель Управления национальной безопасности Яцек Сивера, а также руководитель президентской канцелярии по вопросам международной политики Марчин Пшидач.
Последняя встреча президента Польши и директора ЦРУ состоялась в ноябре «общей ситуации с безопасностью», в частности в контексте падения ракеты в приграничном городе Пшеводуве.