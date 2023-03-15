Страны НАТО готовы передать Украине больше ПВО, бронетехники и боеприпасов
- 15.03.2023, 23:55
Об этом заявил Йенс Столтенберг по итогам «Рамштайна».
Страны НАТО готовы предоставить Украине больше ПВО, бронетехники и боеприпасов.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который участвовал в виртуальном заседании в формате «Рамштайн».
Как отмечается, участники встречи сосредоточились на обсуждении важности сохранения и увеличения поддержки Украины.
Столтенберг рассказал об усилиях НАТО и союзников по скорейшему предоставлению Украине ключевых возможностей, в том числе большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов.
Столтенберг подчеркнул, что текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы НАТО имеет решающее значение для обеспечения их собственного сдерживания и обороны, а также для оказания поддержки Украине до тех пор, пока это необходимо.