Зеленский: Российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться 16.03.2023, 1:09

Владимир Зеленский

Нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром.

На сегодняшнем заседании в формате «Рамштайн» государства-союзники обсуждали военную поддержку Украины. Сейчас, когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться, это особенно важно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня был плодотворный международный день для нашего государства, для нашей защиты. Состоялось очередное заседание в формате «Рамштайн», уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба — все это обсуждалось. Есть решение. Особенно сейчас это важно — когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром, и Россия не исключение.

«Нужно постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении», - добавил президент.

По его словам, чем больше будет давления, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международному правопорядку.

«Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и дальше. Шаг за шагом. Непрерывно. Оккупант должен быть уничтожен», - подчеркнул глава государства.

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