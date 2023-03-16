Зеленский: Российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться
- 16.03.2023, 1:09
Нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром.
На сегодняшнем заседании в формате «Рамштайн» государства-союзники обсуждали военную поддержку Украины. Сейчас, когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться, это особенно важно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Сегодня был плодотворный международный день для нашего государства, для нашей защиты. Состоялось очередное заседание в формате «Рамштайн», уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба — все это обсуждалось. Есть решение. Особенно сейчас это важно — когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться», - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром, и Россия не исключение.
«Нужно постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении», - добавил президент.
По его словам, чем больше будет давления, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международному правопорядку.
«Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и дальше. Шаг за шагом. Непрерывно. Оккупант должен быть уничтожен», - подчеркнул глава государства.